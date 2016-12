Verlosung "Die Unfassbaren 2 - Now You See Me"

Samstag, 24. Dezember 2016, 18:15 Uhr

Mit bildgewaltiger Magie und unvergleichlichem Charme betreten die faszinierenden „Vier Reiter“ erneut die große Bühne: „Die Unfassbaren 2 – Now You See Me“ ziehen Jesse Eisenberg, Woody Harrelson und Dave Franco das Publikum durch unvergessliche Auftritte in ihren Bann.

Neuzugang Lizzy Caplan und Mark Ruffalo als heimlicher Anführer komplettieren das Team. Neben Morgan Freeman und Michael Caine trumpft erstmals Daniel Radcliffe als Gegenspieler auf. Regisseur Jon M. Chu gelingt es, die Fortsetzung des Überraschungshits perfekt in Szene zu setzen.

Ab 27. Dezember gibt es die DVD, Blu-Ray und die Versionen 4K Ultra HD und VoD!

Und darum geht’s: Ein Jahr ist vergangen, seit die „Vier Reiter“ das FBI überlistet und ihrem Publikum mit unglaublichen Magie-Darbietungen einen unverhofften Geldsegen beschert haben. Nun zieht es die Zauberer J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Jack Wilder und Neuzugang Lula erneut auf die Bühne. Nach einem spektakulären Coup landen sie auf der Flucht in Macau und treffen auf den undurchsichtigen Walter Mabry. Das technische Wunderkind hat ganz eigene Vorstellungen von einem gelungenen Zaubertrick und verfolgt einen perfiden Plan.

Was die Vier nicht wissen: Mabry ist der Ziehsohn von Arthur Tressler, der mit den „Vier Reitern“ noch eine Rechnung offen hat. Zugleich wird die Gruppe vom FBI gejagt, das den Illusionisten endgültig das Handwerk legen will.

Und auch Thaddeus Bradley, ein alter Bekannter der Unfassbaren und Meister der Zauberkunst, zieht im Hintergrund seine Fäden. Jetzt müssen die Magier ihr gesamtes Können aufbieten, um ein letztes Ass aus dem Ärmel zu ziehen…

