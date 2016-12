"Alien Covenant": Was für ein Horror-Fest! Der erste Trailer ist da!

Sonntag, 25. Dezember 2016, 20:35 Uhr

Damit hatte ja keiner mehr gerechnet, dass ausgerechnet zu den Feiertagen doch noch der Trailer zu Ridley Scotts Alien: Covenant veröffentlicht werden würde. Seit heute sind die Fans ganz aus dem Häuschen! Oder auch nicht.

Knecht Ruprecht ist es nicht, der da hinten lauert… Foto: 20th Century Fox

Am Freitag gab es das erste offizielle Bildmaterial zu dem Sequel des Alien-Prequels „Prometheus“. Da rätselten wir noch, wo denn der Trailer bliebe. Nun ist der da. Und er verspricht durchaus knisternde Spannung!

Das Raumschiff USCSS Covenant macht sich im Jahr 2104 auf die Reise zu einem weit entfernten Planeten. Auf dem weg dahin entdeckt die Crew Planeten, der auf den ersten Blick ein völlig unberührtes Paradies zu sein scheint. Logisch, dass es dort auch wieder extrem dunkel und düster zugeht und der eigentliche Horror wieder hinter zerklüfteten Landschaften lauert. Erneut hallen verzweifelte Schreie durch die einsamen und dunklen Gänge des Raumschiffes, finden sich reichlich mysteriöse Blutlachen und auch die Aliens, die man hier erahnen kann werden wohl den altbekannten Kreaturen gleichen. Und es wird auch wieder durch endlose Gänge gerannt, als hätte jenand gerufen: „Zahltag! Die Kasse ist nur noch kurz geöffnet!“ Da hoffen Hardcore-Fans dann doch mal auf faustdicke Überraschungen…

Katherine Waterston („Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“) gibt diesmal die Chefin und tritt in die übergroß vorbereiteten Fußstapfen von Sigourney Weaver, die ja in dem eigentlichen „Alien“-Opus erst auftaucht. Wieder mit von der Partie: Der omnipräsente Michael Fassbender als obercooler Androide David und auch Schwedenstar Noomi Rapace kehrt als Elizabeth Shaw zurück. Kinostart ist am 19. Mai 2017.

Folgt man den ehrgeizigen Plänen Meisterregisseur Ridley Scott, so gibt es von der Alien-Vorgeschichte insgesamt drei, wenn nicht sogar vier Prequels! Mindestens eins stünde dann also noch aus. (PV)