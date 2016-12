Prinz George und Charlotte stehlen mal wieder allen die Show

Sonntag, 25. Dezember 2016, 17:33 Uhr

Herzogin Kate Middleton und ihr Gatte Prinz William verbringen die Weihnachtstage in diesem Jahr gemeinsam mit Kates Familie in deren Heimatort Bucklebury, der westlich von London liegt.

Fern von den höfischen Verpflichtungen zeigten sich William und Kate gemeinsam mit ihren Kindern George und Charlotte am ersten Weihnachtstag auf dem Weg zum Gottesdienst in der St. Mark’s Kirche in Englefield. Auch Kates Schwester Pippa Middleton erschien in Begleitung ihres Verlobten James Matthews. Die beiden werden im Frühjahr heiraten und als Kulisse für ihr Ja-Wort soll ebenfalls die St. Mark’s Kirche dienen. Eines hat die royale Familie in jedem Fall gemeinsam; ihren guten Modegeschmack. Denn nicht nur Pippa und Kate präsentierten ihre schicken Winteroutfits, auch die zwei jüngsten Gäste Prinz George (3) und seine Schwester Charlotte (1) überraschten durchgestylt von Kopf bis Fuß.

Der kleine George erschien in einem eleganten, grauen Mantel mit schwarzen Akzenten. An der Hand seines Vaters ging er die Treppenstufen zu der historischen Kapelle hinauf. Zu seinem Wintertrendteil trug er schwarze Kniestrümpfe und die passenden schwarzen Schuhe. Auch seine Schwester konnte auf Mamas Armen mit ihrem Trendgespür punkten. Ein schwarzer Mantel und eine rote Strumpfhose überzeugten als hübsches Weihnachtsoutfit. Für das gewisse „Etwas“ sorgte eine kleine Schleife in ihrem Haar. Putzig!

Kate erschien gewohnt stilvoll in einem bordeauxroten Mantel, der mit einem schmalen Gürtel um die Taille für eine schöne Silhouette sorgte. Hingucker des Looks waren ein luxuriöser Fellkragen und klassische, edle Pumps. Währenddessen setzte Pippa auf einen karierten Mantel, Lederhandschuhe und angesagte Wildlederstiefel.

Weitere royale Gäste, wie Prinz Harry und Prinz Charles, besuchten stattdessen die traditionelle Messe in Sandringham. Die Queen selbst konnte dieses Jahr nicht am Gottesdienst teilnehmen, da sie sich noch immer von einer Erkältung erholt. (HA)