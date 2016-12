Jetzt gewinnen: DVD-Set "Winnetou - der Mythos lebt"

Sonntag, 25. Dezember 2016, 18:15 Uhr

Die legendären Geschichten von Winnetou und seinem Blutsbruder Old Shatterhand wird endlich mal neu und modern erzählt:

Das faszinierende Western-Abenteuer als Dreiteiler, der heute seine TV-Premiere bei RTL feiert, ist nun auch im Handel als DVD- und Blu-ray-Box sowie als limitierte Blu-ray-Sammleredition in einer Western-Holzkiste erhältlich.

Foto: SquareOne/Universum/RTL / Nikola Predovic

1860, Arizona: Der deutsche Ingenieur Karl May möchte auf einer Eisenbahnbaustelle die „Neue Welt“ mit aufbauen. Doch sein Traum wird schnell von der harten Realität eingeholt. Als er in ein Gefecht mit Indianern verstrickt und schwer verletzt wird, ändert sich alles: Er wehrt den Häuptlingssohn Winnetou mit einem Faustschlag ab und erhält so den Namen „Old Shatterhand“.

Zunächst noch ein Gefangener, verliebt er sich in die Kultur der Apachen – und in Winnetous Schwester Nscho-tschi. So beschließt er, sich Seite an Seite mit Winnetou der Bedrohung durch die skrupellosen Eisenbahnbauer entgegenzustellen. Es ist der Beginn eines großen Abenteuers, das in der Jagd nach einem sagenumwobenen Schatz und schließlich in einem dramatischen Kampf gegen machtgierige Ölmagnaten gipfelt …

Von „Der Medicus“-Regisseur Philipp Stölzl, dem Produzenten der „Wickie“-Filme und der Produktionsfirma von „Fack ju Göhte“ wurde das Remake mit großer Starbesetzung umgesetzt: Die Neuverfilmung begeistert als modern inszenierte Abenteuerreise durch den Wilden Westen Amerikas.

Der große Dreiteiler u.a. mit dem einstigen DDR-Chef-Indianer Gojko Mitic und Teenieschwarm Emilio Sakraya Moutaoukkil erschien gerade mit vielen Extras sowie zwei aufwendigen mehrstündigen Dokumentationen auf DVD & Blu-ray und ist außerdem als hochwertige limitierte Western-Holzkiste inkl. drei Blu-rays, Sammlermünze, Landkarte/ Filmposter und Sammel-Postkarten erhältlich!

Foto: SquareOne/Universum/RTL / Nikola Predovic

Der große Dreiteiler komplett in einer Box:

– Winnetou – Eine neue Welt

– Winnetou – Das Geheimnis vom Silbersee

– Winnetou – Der letzte Kampf