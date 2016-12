Video: Was macht Kendall Jenner hier hinter Türchen Nr. 25?

Sonntag, 25. Dezember 2016, 18:50 Uhr

Seit dem 1. Dezember begeistert der beliebte Video-Adventskalender des „Love“-Magazins bereits täglich mit kurzen Clips der weltweit schönsten Frauen. Nach einer im Dirndl singenden Rita Ora oder einer in roten Dessous gehüllten Karlie Kloss versteckte sich hinter Türchen Nummer 25 Topmodel Kendall Jenner.

Foto CBS/WENN.com

Das Video von Regisseurin Liz Goldwyn unter dem Motto „Love Meditation“ zeigt die 21-Jährige sitzend auf einer Wolke mit geschlossenen Augen und in der typischen Meditations-Position. Wenn Kendalls Outfit demnächst der neue Trend in der Szene ist, dann wird es den ein oder anderen bestimmt dazu motivieren, sich in den Kreis eines Meditationskurses zu begeben. Denn die hübsche Amerikanerin trägt lediglich knappe, hautfarbene Unterwäsche bestickt mit silbernen Strass-Steinchen.

Ein Sternenhimmel, Gewitterwolken, Sonnenuntergänge, sechs Arme und ein bunter Mond sind unter anderem in dem Video zu finden. Besonders entspannt wirkt Kendall jedoch nicht. Nach einem lauten Schrei in Richtung Kamera scheint sie sich besonnen zu haben. Am Ende des Videos fließen jedoch die Tränen – in Regenbogenfarben, wohlgemerkt.

Von der Handlung des Clips einmal ganz abgesehen, macht Kendall wie gewohnt eine Top-Figur. Nicht nur die schimmernden Steinchen auf ihren Dessous sind der Hingucker, sie zeigt sich erneut perfekt in Form. Am fünften Dezember war das Topmodel bereits in dem Adventskalender zu sehen. Das damalige Video von Regisseur Hype Williams zeigte die schöne Society-Lady in sexy Pose mit stylishen, geschnürten Stiefeln und einer dunkelroten Bomberjacke.

Bis zum Ende des Jahres wird es auch weiter täglich weitere Clips aus dem LOVE-Adventskalender geben. Wir sind gespannt, wer uns als nächstes vor der Kamera überrascht. (HA)