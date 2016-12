Der Bachelor 2017: Hier sind die ersten zehn Ladies

Dienstag, 27. Dezember 2016, 20:57 Uhr

Der RTL-Bachelor kehrt zurück! Am 1. Februar 2017 startet wieder ein begehrter Junggeselle (es soll ein Sebastian Pannek sein) in acht Wochen voller Abenteuer, Romantik – und jeder Menge Emotionen. Aus 22 einzigartigen Single-Frauen darf er im Sonnenstaat Florida die passende Lady zum großen Liebesglück suchen. Die ersten zehn stellte RTL jetzt vor!

Alesa (24), Studentin aus München. Foto: RTL / Marie Schmidt

Alesa (24), Studentin Public Management aus München:

Wo Alesa auftaucht, da ist was los! Die Studentin ist eine absolute Powerfrau und redet gerne und viel. Durch ihren Kleidungsstil und ihre auffällige Brille hat Alesa einen hohen Wiedererkennungswert. Für ihr Studium des Public Management in Kärnten (Österreich) ist sie von Slowenien nach München gezogen. Sie ist gerade dabei ihren Bachelor-Abschluss zu machen.

Da Alesa ein absoluter Familienmensch ist, ist sie so oft es geht in ihrer Heimat Slowenien. Ihre einzige Beziehung hielt drei Jahre. Seit drei Jahren ist sie jetzt auch Single.

Anna (24), BWL-Studentin aus Wolfsburg. Foto: RTL / Marie Schmidt

Anna (24), BWL-Studentin aus Wolfsburg:

Anna möchte sich endlich wieder neu verlieben und ist überzeugt davon, dass sie hierfür die richtigen Ideale mitbringt. Sie ist hübsch, selbstbewusst, aber vor allem ehrgeizig und hat keine Angst davor sich der Konkurrenz zu stellen. Die Wolfsburgerin lebt aufgrund ihres Studiums in Magdeburg. Sie ist ein absoluter Familienmensch und hat zu ihren Eltern und zwei Schwestern (22, 14) ein sehr gutes Verhältnis. In ihrer Freizeit trifft sich Anna am liebsten mit ihren besten Freundinnen und geht fast täglich laufen oder ins Fitnessstudio.

Seit einem Jahr ist sie nun Single und ist es leid alleine zu sein.

Clea-Lacy (25), Bürokauffrau aus Rastatt.. Foto: RTL / Marie Schmidt

Clea-Lacy (25), Bürokauffrau aus Rastatt:

Auf Clea-Lacy richten sich die Blicke, wenn sie den Raum betritt. Die schöne Tochter eines Brasilianers und einer Deutschen besticht mit ihrem Teint, ihren vollen Lippen und ihren langen braunen Haaren. Seit 1 ½ Jahren ist die 25 Jährige Single und sehnt sich nach einer neuen Liebe. Die Halbbrasilianerin hofft den Bachelor mit ihrer offenen Art begeistern zu können und freut sich auf interessante Unterhaltungen mit ihm. Er sollte genauso weltoffen und neugierig sein wie die junge Brünette.

In ihrem Job als Veranstaltungskoordinatorin und Ausbilderin ist Clea-Lacy die ganze Woche eingebunden. Abschalten kann sie in ihrer Freizeit zusammen mit ihrer Nichte, mit der sie gerne bastelt und spielt.

Erika (25), BWL-Studentin aus Geislingen. Foto: RTL / Marie Schmidt

Erika (25), BWL-Studentin aus Geislingen:

Die gelernte Industriekauffrau studiert Betriebswirtschaft und kommt aus Geislingen. Beruflich sieht sich die 25-Jährige in Zukunft in einer Führungsposition. Dass sie seit zwei Jahren Single ist, erklärt sich Erika damit, dass sie auf Männer zu selbstbewusst wirkt und viele sich nicht trauen die junge Frau anzusprechen. Die meisten Männer haben scheinbar Angst sich einen Korb von der schönen Studentin abzuholen.

Die junge Frau mit dem sanften Gemüt und den puppenhaften Gesichtszügen ist auf der Suche nach einem charmanten und liebevollen Mann, der sich mit ihr eine gemeinsame Zukunft aufbauen möchte.

Fabienne (25), Kosmetikerin aus Hannover. Foto: RTL / Marie Schmidt

Fabienne (25), Kosmetikerin aus Hannover:

Fabienne aus der Nähe von Hannover wirkt nur auf den ersten Blick eher unscheinbar. Wer die junge sympathische Frau in ihrem Berufsalltag trifft, würde wohl kaum erraten, dass die Kosmetikerin mit Brille und Dutt bereits im Playboy abgelichtet war. Unterwäscheshootings sind das zweite Standbein der fröhlichen Fabienne.

Ihr Körper ist ihr Kapital, ihn zieren diverse Tattoos und Piercings.

Inci (23), Sport- und Fitnesskauffrau aus Auenwald. Foto: RTL / Marie Schmidt

Inci (23), Sport- und Fitnesskauffrau aus Auenwald:

Inci ist ein echter Sonnenschein. Die quirlige Deutsch-Türkin lacht gerne und viel und hat immer einen frechen Spruch auf den Lippen. Das größte Hobby der 1,60 m kleinen Brünetten ist Shoppen. Inci lebt noch bei ihren Eltern, wo sie ein eigenes Ankleidezimmer hat. Auch Autos zählt Inci zu ihren Leidenschaften. Ihr größter Traum wäre es, einen BMW M 6 zu besitzen.

In ihrer Freizeit tanzt Inci leidenschaftlich gerne, am liebsten Zumba. Das hat sie auch mehrere Jahre lang unterrichtet. Die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau springt aber heute nur noch vertretungsweise ein und arbeitet hauptberuflich als Verkäuferin bei der Telekom.

Bislang hatte Inci noch kein Glück mit den Männern. Ihre einzige Beziehung hielt nur vier Monate.

Julia F. (27), Musicaldarstellerin aus Regensburg. Foto: RTL / Marie Schmidt

Julia (27), Musicaldarstellerin aus Regensburg:

Die schöne Julia, die ihren Romeo sucht! Als Musicaldarstellerin weiß Julia, wie Romantik funktioniert. Ihren Traummann hat die 27-Jährige dennoch noch nicht gefunden.

Neben Rollen in Musicals hat Julia auch schon als Fitnesstrainerin gearbeitet. Auch in ihrer Freizeit treibt sie viel Sport, sie geht laufen und macht Yoga. Julia ist eine herzliche und humorvolle junge Frau, die Schwung in die „Ladysclique“ bringen wird.

Seit Anfang des Jahres ist die Musicaldarstellerin getrennt.

Julia P. (21), Flugbegleiterin aus Dormitz. Foto: RTL / Marie Schmidt

Julia P. (21), Flugbegleiterin aus Dormitz:

Bildhübsch und selbstbewusst: Die 21-Jährige weiß, was sie will. Schon als Kind träumte die amtierende Miss Nürnberg davon, die Welt zu bereisen. Als Stewardess hat sie sich diesen Traum bereits erfüllt.

Einen weiteren Traum hat die schöne Blondine aber noch: Den Mann fürs Leben zu finden. Noch hat es mit dem Traummann nicht geklappt, aber vielleicht wickelt die junge Frau ja den Bachelor um den Finger.

Kattia (28), Dolmetscherin aus Kassel. Foto: RTL / Marie Schmidt

Kattia (28), Dolmetscherin aus Kassel:

Kattia ist gebürtige Kolumbianerin. Die temperamentvolle Südamerikanerin hat nicht nur Modelmaße, sondern auch richtig was im Köpfchen. Der Liebe wegen kam Kattia vor sechs Jahren nach Deutschland, wo ihr Ex-Mann, ebenfalls Kolumbianer, bereits lebte. Erst hier lernte sie die deutsche Sprache, heute spricht sie fließend Deutsch, allerdings mit starkem spanischen Akzent. Im letzten Jahr ließen sich Kattia und ihr Ex-Mann scheiden.

Kattia arbeitet als Europaassistentin (Dolmetscherin) für Spanisch und Deutsch. Kattia würde gerne ein weiteres Mal heiraten und Kinder bekommen.

Viola (26), Friseurmeisterin aus München. Foto: RTL / Marie Schmidt

Viola (26), Friseurmeisterin aus München:

Ein echtes Münchner Madl – das ist Viola! Die 26-Jährige ist gebürtige Münchnerin, amtierende Miss München und fühlt sich ihrer Heimatstadt sehr verbunden. Die quirlige Schönheit aus dem Süden von Deutschland reist gerne durch Südamerika, wenn sie nicht gerade als Model vor der Kamera steht. Mit ihrer aufgeschlossenen und kontaktfreudigen Art lernt Viola, für jeden Spaß zu haben, gerne andere Welten kennen – auch unter Wasser, denn die 26-Jährige liebt es zu tauchen.

Viola ist eine richtige Frohnatur, die nun auch den Bachelor zum Lachen bringen möchte. Der sollte ein Funkeln in den Augen haben und mit Viola Pferde stehlen können. Ihr warmes Lächeln und ihr süßer Dialekt bezaubern die Männer.

Zu welchen romantischen Begegnungen wird es in der siebten Staffel kommen? Wer schafft es, die Konkurrenz auszustechen und den Bachelor um den Finger zu wickeln? Und zu welchen Mitteln greifen die Ladys, um in der Gunst des Bachelors ganz oben zu stehen?