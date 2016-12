Drake und Jennifer Lopez: Kuschelstunde im Hotelzimmer

Mittwoch, 28. Dezember 2016, 12:12 Uhr

Haben Drake (30) und Jennifer Lopez (47) ihre Beziehung jetzt offiziell gemacht? Der Rapper postete gerade ein super kuscheliges Bild, auf dem J.Lo sich mit geschlossenen Augen in den Armen des Rappers schmiegt.

Foto: Jennifer Lopez/ Instagram

Drakes angebliche Ex Rihanna (28) reagierte auch prompt auf das Posting und scheint alles andere als begeistert von der Liaison zu sein. Bisher waren es nur Gerüchte, aber jetzt scheint es so, als würden die beiden ihre Beziehung „instaffical“ machen. Drake postete gerade ein Bild, auf dem die beiden wirklich wie ein Paar aussehen. Auf dem Foto chillen sie auf dem Sofa, Jennifer Lopez liegt schlummernd mit dem Kopf in seinem Schoß, hat die Augen geschlossen und wirkt super entspannt. Der „One Dance“-Sänger Drake schaut mit Schlafzimmerblick in die Kamera.

Und auch Drakes Ex, der Superstar Rihanna, reagierte sofort auf das Bild. Zwar gab sie sich nicht die Blöße einen Kommentar zu hinterlassen, dafür entfolgte sie Jennifer Lopez prompt auf Instagram, will man herausgefunden haben. Klingt so, als würde ihr die neue Liebschaft von Drake gehörig gegen den Strich gehen.

Jennifer Lopez passt tatsächlich auch sehr gut in das Beuteschema des Rappers, der steht nämlich auf Kurven und eine dicke Kiste. Es könnte aber auch sein, dass das alles nur ein PR-Gag ist. Denn wie es heißt, arbeiten die beiden Musiker gerade an einem gemeinsamen Projekt und welche bessere Promo gibt es, als eine aufkeimende Liebe am Arbeitsplatz. Oder sind das Ganze nur Aufnahmen für ein gemeinsames Musikvideo? Denn das Foto ist einfach zu perfekt für private Momente… (LK)