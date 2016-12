Hat Leonardo DiCaprio eine neue Flamme?

Mittwoch, 28. Dezember 2016, 18:47 Uhr

Hat Leonardo DiCaprio seine Nina gegen ein anderes Model ausgetauscht? Es ist wohl wenig überraschend, wenn man in der Presse von einem schönen, blonden Model liest, dass viel jünger ist als der 42-jährige Schauspieler und an dessen Seite gesehen wurde.

Doch dieses Mal ist es für viele wirklich ein wahrer Schock, da es so aussah, als sei es etwas Ernstes zwischen dem Darsteller und seiner 24-jährigen Model-Freundin Nina Agdal. Denn jetzt sorgt DiCaprio wieder für mächtig Schlagzeilen. Obwohl er eigentlich mit Agdal zusammen sein soll, wurde der Frauen-Schwarm laut der ‚New York Post’ turtelnd mit dem amerikanischen Model Paige Watkins gesehen, das sogar noch ein Jahr jünger als seine eigentliche Freundin ist. Laut dem Blatt soll DiCaprio die blonde Schönheit am Donnerstag (22. Dezember) in einem Club in Los Angeles kennengelernt haben, den der Hollywood-Star mit seinen Schauspiel-Kumpels Jonah Hill und Tobey Maguire besucht hatte.

Allerdings soll er mit der hübschen Dame nicht nur gefeiert haben, wie ein Augenzeuge ‚AceShowbiz’ verriet: „Leo küsste den Hals eines Models, das nicht Nina war. Sie entsprach genau seinem Typ – ein blondes Model.“ Wie auch seine Ex-Freundinnen Bar Refaeli und Toni Garrn ist die in Miami lebende Watkins erfolgreiches Model, das auch schon in der renommierten ‚GQ’ zu sehen war. Allerdings steht ihrer Liebe Leonardos eigentliche Freundin Nina Agdal im Wege. Mit der ist der Star laut ‚Stylebook.de’ nämlich eigentlich seit Juni zusammen.