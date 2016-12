Khloé Kardashian ist der "fitteste Promi" 2017

Mittwoch, 28. Dezember 2016, 21:28 Uhr

Khloe Kardashian wurde als der „fitteste Promi“ 2017 ausgezeichnet. Der ‚Keeping Up With the Kardashians’-Star trainiert rund fünf Mal pro Woche äußerst gewissenhaft, um Körper und Seele gesund zu halten.

Foto: Michael Wright/WENN.com

Das zahlt sich nun offenbar aus, nachdem sie vor wenigen Tagen den ersten Platz der ‚Fit List’ des ‚Heat Magazine’s belegt hat. Einer der Juroren der ‚Fit List 2017’, Dalton Wong, erzählte dem Magazin: „Khloe hat nie versucht, der Norm zu entsprechen oder so auszusehen, wie es andere von ihr erwarten würden. Sie trainiert ihre Beine um sie schöner aussehen zu lassen, nicht um dünner zu werden. Sie tut alles, was ich auch meinen Töchtern nahelegen würde: Liebe dich so, wie du auf die Welt gekommen bist und versuch nicht, in eine bestimmte Größe zu passen.“ Scarlett Moffatt, die die britische Version von ‚Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!’ gewonnen hat und dieses Jahr unglaubliche 20 Kilo verloren hatte, ist Khloe auf dem zweiten Platz dicht hinter den Fersen.

Die ehemalige ‚Pussycat Dolls’-Frontfrau Nicole Scherzinger belegte den dritten Platz dicht gefolgt von Caroline Flack, Davina McCall und Charlotte Crosby. Das amerikaische Plus-Size-Model Ashley Graham, die sehr stolz auf ihre Kurven ist, sicherte sich den siebten Platz vor Britney Spears, die auf dem achten Platz landet. Der ‚Victoria’s Secret’-Engel Adriana Lima fiel zurück auf den neunten Platz der Liste, die von der Olympia-Athletin Jessica Ennis-Hill abgerundet wird. Die ‚Heat Fit List’ wurde von einem Gremium aus Experten der Industrie zusammengestellt, die zuvor die Trainings, Ernährungsmethoden und die Einstellungen der Berühmtheiten zu ihren eigenen Körpern prüften.