Marc Anthony: Dritte Scheidung offiziell eingereicht?

Mittwoch, 28. Dezember 2016, 18:27 Uhr

Einen Monat nach der Trennung von seiner dritten Gattin, Model Shannon De Lima (28) hat Salsa-Sänger Marc Anthony (48) nun anscheinend auch offiziell die Scheidung von ihr eingereicht.

Das berichtet unter anderem das US-Promiportal ‚TMZ’. Demnach hätte der einstige Ehemann von Latina Jennifer Lopez (47) die Scheidung offiziell am 16. Dezember bei einem Gericht in Florida beantragt. In den Gerichtsdokumenten soll er die Ehe dabei als „endgültig kaputt“ bezeichnet haben. Damit setzt der Musiker seiner dritten und mit nur zwei Jahren Dauer auch seiner bisher kürzesten Ehe ein Ende. Trotzdem sollen die beiden angeblich „freundschaftlich“ auseinandergegangen sein. Das Vermögen hätten sie offenbar schon in einer vertraulichen Vereinbarung aufgeteilt, so dass die Scheidung eigentlich recht unproblematisch vonstatten gehen sollte.

Der Sänger und das venezuelanische Model kamen nur ein paar Monate nach dessen Trennung von La Lopez vor fünf Jahren zusammen. Im November 2014 heirateten sie in der dominikanischen Republik. Zuvor war Marc Anthony sieben Jahre lang mit seiner zweiten Frau zusammen, mit der er auch zwei Kinder hat. Der Latina scheint es, was Liebesdinge anbetrifft, derzeit jedenfalls besser zu gehen als ihrem Ex-Gatten. Die Dame postete nämlich gerade ein Instagram-Foto, das sie kuschelnd mit ihrem angeblichen neuen Herzensmann, Rapper Drake (30) zeigt…(CS)