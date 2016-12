Drake und Jennifer Lopez: Draylo ist geboren

Donnerstag, 29. Dezember 2016, 11:50 Uhr

Es ist gerade einmal ein paar Stunden her, dass Rapper-Gigant Drake (30) ein Kuschel-Pic mit seiner scheinbar neuen Flamme Jennifer Lopez (47) auf Instagram postete.

Foto: Jennifer Lopez/ Instagram

Aber kaum war das Bild online, drehten die Leute auf allen Social Media Kanälen komplett durch. Sogar einen neuen Namen hat das Paar schon: aus Drake und J.Lo wird Draylo! Hier sind die lustigsten Reaktionen auf das neue Liebesglück auf Twitter und Instagram. Da schläft man mal ein bisschen länger und schon bekommt man so einen Schocker zum Aufwachen:

When you wake up to 50 DMs from friends telling you JLo and Drizzy are a thing. #DrayLo pic.twitter.com/M9ATBfKcfg — Vanessa Craft (@vanessacraft) December 28, 2016

Und wie immer hatte Drake schon lange ein Schwäche für Hot Mama J.Lo. Dieser User fand den Moment, als er sein Herz an sie verlor.

Dabei liebt der alte Romantiker Jenny from the Block vielleicht doch schon viel länger….

Drake and JLo are together?? Drake finna be like "she's someone I've been in love with since I was 2 years old " lmaooo — Ali San ???????? (@TheSanPlanet) December 28, 2016

Und wow, was war das für ein Jahr für Drake?! Sein Lil´Toronto hat 2016 echt geslayed!

Ein von The Hoop Blog (@the.hoop) gepostetes Foto am 28. Dez 2016 um 10:52 Uhr

Ob er jetzt wohl einen Song über seine neue Liebe schreiben wird?

Ein von The World's Poet (@_zensei93) gepostetes Foto am 28. Dez 2016 um 10:13 Uhr

Und was sagt Ex-Girl Rihanna dazu?

Oder will er RiRi in Wirklichkeit nur eifersüchtig machen?

Ein von AUBRIH FAN ACC???????? ???? (@aubrihmemes) gepostetes Foto am 28. Dez 2016 um 13:24 Uhr

So oder so könnte die Stimmung zwischen den beiden bei der Grammy-Verleihung am 12.Februar angespannt sein….