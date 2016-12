Elton John singt bei Beerdigung von George Michael?

Donnerstag, 29. Dezember 2016, 11:32 Uhr

Elton John singt bei George Michaels Beerdigung. Wie ‚Daily Star‘ berichtet, soll die Trauerfeier wohl etwas größer werden und der Maestro werde singen.

Nach dem ikonischen Auftritt, den der 69-Jährige vor fast zwanzig Jahren in Gedenken an Prinzessin Diana bei ihrer Beerdigung gegeben hat, soll er nun einer anderen Musik-Legende die letzte Ehre erweisen. Die beiden Briten waren eng befreundet, hatten gemeinsame Auftritte und Songs, so zum Beispiel ‚Don’t let the sun go down on me‘. Unklar ist bislang noch, wann die Trauerfeier für den am 25. Dezember verstorbenen Musiker stattfindet.

Eben dieser Song soll nun an der Beerdigung des ‚Wham!‘-Stars von Elton John persönlich gesungen werden. Niemand kann vergessen, wie der Sänger ans Klavier tritt und eine auf Diana abgeänderte Version seines Hits „Candle In The Wind“ performt.

An jenem Septembertag 1997 blieb wohl kein Auge in der Londoner Westminster Abbey trocken. Zu Ehren von George Michael wird sich Elton John wohl etwas ebenso Rührendes einfallen lassen. Er selbst ist tief betroffen: „Ich bin im Schock. Ich habe einen geliebten Freund verloren, einen netten, großzügigen und brillanten Künstler. RIP George Michael“, twitterte er nachdem ihn die schreckliche Nachricht erreichte. Der Ausnahmekünstler wird in London im Familiengrab neben seiner geliebten Mutter seinen ewigen Frieden finden, so war es sein letzter Wunsch.