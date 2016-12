Mariah Carey: Hier gibt's einen Lap-Dance von ihrem Toy-Boy

Donnerstag, 29. Dezember 2016, 17:14 Uhr

Mariah Carey (47) liebt ihren Geburtstag. Das zeigte sich jetzt auch in dem neusten Clip aus ihrer Reality-TV-Show „Mariah´s World“. Darin bekommt sie einen Lap-Dance von ihrem Tänzer Bryan Tanaka (33). Der ist sichtbar aufgeregt und Mariah genießt ihr knackiges Geschenk.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Für den Geburtstag ihrer Chefin ließen sich Mariahs Backround-Dancer etwas ganz Besonderes einfallen: Einer von ihnen versteckte sich in einer riesigen Torte, sprang heraus und überraschte die Pop-Diva mit einem sexy Tanz. Er rekelte sich lasziv an und vor ihr und sie ließ Champagner über seine nackte Brust perlen. Die Partygäste grölten vor Begeisterung, aber Mariah versteht gar nicht warum: „Warum machen die da so ein Ding draus. Haben die etwa noch nie Champagner über ihren Körper gegossen bekommen?“

Ein von Bryan Tanaka (@bryantanaka) gepostetes Video am 4. Dez 2016 um 17:50 Uhr

Da spricht Madame wohl aus persönlicher Erfahrung. Die Aufnahmen des sexy Geschenks sind schon vor einiger Zeit gedreht worden und werden jetzt erst ausgestrahlt. Damals war Mariah noch mit dem australischen Millionär James Packer (49) liiert. Nichtsdestotrotz geisterte sie damals schon in den Gedanken des jungen Tänzers Bryan Tanaka herum. Und seine konstanten Annäherungsversuche und sexy Stripmoves wurden belohnt, heute soll er ihr Toy-Boy sein und kommt Mariah noch näher als bei diesem kleinen Tänzchen. (LK)