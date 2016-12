Pink ist zum zweiten Mal Mama geworden

Donnerstag, 29. Dezember 2016, 10:09 Uhr

Pink hat an Weihnachten ihr zweites Baby zur Welt gebracht. Willow hat nun endlich ein Brüderchen. Auch den Namen des Neugeborenen verrät die stolze Mama schon.

Zur Abwechslung mal gute Nachrichten aus Hollywood: Die 37-Jährige hat neben der kleinen Willow (5), nun auch noch ein Söhnchen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat der kleine Wonneproppen das Licht der Welt erblickt. In den sozialen Netzwerken verrät die frischgebackene, stolze Mama sogar schon den Namen des neuen Familienmitglieds. Jameson Moon Hart soll das kleine Würmchen heißen, wie die Künstlerin unter dem Foto verrät. Das erste Bild, das veröffentlicht wird, zeigt ihren Ehemann Carey Hart mit dem Neugeborenen und gewährt den Fans einen intimen Einblick in ihr Privatleben.

Ein von P!NK (@pink) gepostetes Foto am 28. Dez 2016 um 14:46 Uhr

Daddy lächelt beinahe schon gerührt und überwältigt in die Kamera, während das kleine Weihnachtswunder friedlich in seinen Armen schlummert. Auch ein Bild mit Mama Pink kursiert schon im Internet, zufrieden lächelnd schmust der Kleine mit seiner Mami.

Erst vor kurzem hatte die Powerfrau ihre zweite Schwangerschaft verkündet und durch diese plötzliche Geburt sicher viele Fans in Überraschung versetzt. Der kleinen Familie alles Gute!