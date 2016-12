Verona Pooth: So geht Mutti zum Abendessen?

Donnerstag, 29. Dezember 2016, 19:18 Uhr

Sie war schon als Verona Feldbusch super sexy, und auch im Alter von 48 Jahren ist Verona Pooth immer noch ein heißes Eisen. Die TV-Moderatorin schickte heute und gestern sehr aufreizende Bilder aus ihrem Urlaub auf den Malediven.

Ein von VERONA (@verona.pooth) gepostetes Foto am 27. Dez 2016 um 23:52 Uhr

Unter eins schrieb sie: „Gestern Abend bevor Dinner-Time mit meiner Familie..-“ Womit geklärt wäre wie sich die berühmte ich-Darstellerin an den Abendbrot-Tisch setzt.

Angesichts des heißen Materials ließen die Komplimente nicht lange auf sich warten.Einer ihrer Follower schrieb zum Beispiel: „Wow, du siehst echt mega heiß aus, liebe Verona. Wunderschön, so sehen viele nicht mal mit 25 aus!“ Da kann man nur zustimmen, die zweifach Mutter ist wirklich in Topform und weiß sich zu präsentieren. Ihre Fans konnten anscheinend gar nicht genug von ihr bekommen, denn nachdem sie das Foto von sich im Badeanzug postete, wollten die auch gleich noch ein Video. Da ließ sich Madame Pooth natürlich nicht lange bitten: „Good Morning ihr Lieben. Auf mehrfachen Wunsch auch als Video, aber das mit dem Filmen muss ich wohl etwas üben. Was meint ihr?“

Ein von VERONA (@verona.pooth) gepostetes Video am 28. Dez 2016 um 21:21 Uhr

Ach, das mit dem Filmen passt schon. Klar, sie könnte etwas sagen oder etwas authentischer und nahbarer wirken, aber darum geht es hier ja auch nicht wirklich. Sicher ist, dass insbesondere die männlichen Fans sich sehr über den kleinen Peep-Show-Clip gefreut haben dürften. (LK)