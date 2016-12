Brad Pitt ist ein guter Küsser! Sagt die hier!

Freitag, 30. Dezember 2016, 20:23 Uhr

Brad Pitt soll besonders gut küssen können. Das verriet jetzt seine Ex, Sinitta. Zudem habe Pitt sie angeblich angerufen, weil er sie zurückhaben will. Ach so?

Foto: Howard Jones/WENN.com

Im britischen Fernsehen plauderte die Sängerin pikante Details aus gegenüber dem britischen Komiker Alan Carr aus. Auf den Anruf ihres Ex-Lovers gab sie sich schlagfertig: “Er hat angerufen und weißt du, was ich zu ihm gesagt habe? Brad, leb weiter!“ Weiter verrät sie: “Er ist ein sehr guter Küsser.“

Sinitta und Brad Pitt waren tatsächlich Ende der 80er ein Paar, der Rest ist lediglich ein Scherz, gesteht sie am Ende. Brad Pitt habe sie nach der Trennung von Angelina Jolie nicht kontaktiert. Ob der Schauspieler da zur Zeit drüber lachen kann, ist eine andere Frage, denn Angelina Jolie soll an Weihnachten zusammengebrochen sein.

Seit dem Bekanntwerden der Scheidung im September diesen Jahres ist eine regelrechte Schlammschlacht zwischen ‚Brangelina‘, dem einstigen Traumpaar Hollywoods, entfacht. Hauptgrund hierfür ist, wie in vielen Scheidungsfällen, der Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Während ihr Mann noch das gemeinsame Sorgerecht für beide wollte, beharrte die Schauspielerin auf einem alleinigen Sorgerecht für die Kinder.

Nachdem Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs gegen Brad Pitt laut und Ermittlungen eingeleitet wurden, bekam Angelina das eingeforderte alleinige Sorgerecht schließlich auch zugesprochen. Seit diesem Urteil darf der 53-Jährige seine Kinder nur noch in Begleitung eines Therapeuten sehen. Als es nun über die Weihnachtstage zu einem Besuch kommen sollte und von diesen Bestimmungen abgewichen wurde, soll Angelina vor Wut getobt und dabei auch den Zusammenbruch erlitten haben.