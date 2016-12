Charts der Woche: Frei.Wild rocken auf Platz zwei

Freitag, 30. Dezember 2016, 15:46 Uhr

Weihnachten ist zwar das beherrschende Thema der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, aber eine Band schafft es, hier herauszustechen: Frei.Wild. Die Deutschrocker bringen ihre Zusammenstellung „15 Jahre Liebe, Stolz und Leidenschaft“, inklusive Live-Auftritt in der Berliner Wuhlheide, auf Platz zwei unter. Hinter Philip Burger & Co. stimmen The Rolling Stones ihr „Blue & Lonesome“ an.

Besser in dieser Woche war nur Helene Fischer, die „Weihnachten“ verlängert und an der Spitze bleibt. Auch die Pentatonix und Michael Bublé können von den Feierlichkeiten nicht genug bekommen und schließen sich mit „A Pentatonix Christmas“ und „Christmas“ auf den Positionen 13 und 25 an. Der kürzlich verstorbene George Michael schafft es posthum mit „Ladies & Gentleman: The Best Of George Michael“ auf 50 zurück ins Ranking.

In den Offiziellen Deutschen Single-Charts verbreiten gleich ein Viertel der Titel Weihnachtsstimmung. Am besten von ihnen schneiden „Hallelujah“ (Pentatonix), „All I Want For Christmas Is You“ (Mariah Carey) und „Last Christmas“ auf den Plätzen vier bis sechs ab. Für Mariah Carey sogar ein Grund zur Freude, denn so hoch ging es für ihren Dauerbrenner noch nie hinaus.

Die Spitze der Hitliste liest sich wie folgt: „Rockabye“ (Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie) steht vor „Human“ (Rag’n’Bone Man) und „Chöre“ (Mark Forster). Der höchste Neueinstieg kommt von Rapper Azet, der auf 58 behauptet: „Patte fließt“.

