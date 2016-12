Gigi und Bella Hadid: Musikkarriere als Geschwisterduo?

Freitag, 30. Dezember 2016, 16:09 Uhr

Gigi (21) und Bella Hadid (20) sind derzeit wohl das gefragteste Geschwisterduo in der Modelwelt. Gilt das vielleicht auch bald für die Musikwelt? Rapperin Nicki Minaj (34) postete am Dienstag (27. Dezember) auf Instagram jedenfalls ein lustiges Rap-Video der beiden Laufsteg-Schönheiten.

Darin sind die Freundin von Popstar Zayn Malik (23) und ihre jüngere Schwester nur mit sexy pinker Unterwäsche und Seiden-Morgenmantel bekleidet und geben Minajs Song ‚Starships’ zum Besten. Der witzige Backstage-Clip, in dem die beiden während der Darbietung ein wenig herumalbern, stammt von der ‚Victoria’s Secret Fashion Show’ in Paris Ende November. Die Show wurde am 5. Dezember dann auch im Fernsehen ausgestrahlt. Den Emojis zufolge, mit denen Nicki Minaj das Video auf Instagram kommentierte, scheint diese ganz begeistert von der Performance der Schwestern gewesen zu sein. Als die größten Stimmen können die Zwei dabei zwar nicht bezeichnet werden aber ihr riesiger Enthusiasmus bei der Darbietung macht das mehr als wett.

Vor der Performance fragte Bella noch ihre Schwester: „Bist du bereit dafür Gigi?“, wobei ihr diese mit: „Ich kenne den ganzen Rap-Teil“ antwortete. Peilen die Zwei in Zukunft vielleicht sogar eine Musikkarriere an? Auch wenn sie nicht die größten Stimmen haben – heutzutage kann ja glücklicherweise im Tonstudio viel herumgetrickst werden, so dass etwas Vernünftiges dabei herauskommt. Einer vielleicht geplanten Musikkarriere sollte also nichts im Wege stehen…(CS)