Mario Götze: Sexy Urlaubsgrüße von Ann-Kathrin Brömmel

Ganz in der Manier einer guten Spielerfrau postet auch Ann-Kathrin Brömmel (26) spärlich bekleidete Bilder aus ihrem Urlaub in Dubai.

Wie so viele andere Europäer, hielt es die Freundin von WM-Held Mario Götze (24) wohl im kalten Winter nicht mehr aus und flog über die freien Tage in die Sonne. Dort herrschen derzeit um die 28 Grad. Seit ein paar Tagen sind Mario und Ann-Kathrin zusammen im Urlaub und seitdem wird heftig gepostet. Die Blondine überlässt da auch nichts dem Zufall. Denn entweder ist Mario Götze ein unglaublich begnadeter Fotograf oder das Model/ Spielerfrau hat einen professionellen Fotografen mit am Start.

Und ja, Ann-Kathrin hat echt eine Hammerfigur, für die sie auch sicher viel trainiert, aber ein bisschen Kleidung ab und zu wäre auch okay. Denn gerade ihre Freizügigkeit wird immer wieder kritisiert und machte sie zu einer der nicht ganz so beliebtesten Spielerfrauen der deutschen Nationalelf.

Zu ihrer Verteidigung muss mal allerdings sagen, dass Ann-Kathrin das ganze Gerede um ihre Person und ihr Image relativ egal zu sein scheint. Sie zieht weiter ihr Ding durch. Am Anfang ihrer Beziehung mit Götze sagten ihr auch viele nach, dass sie eine Golddiggerin sei, aber ihre Liebe zu Mario Götze hält jetzt immerhin schon seit vier Jahren und scheint echt zu sein. (LK)