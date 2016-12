Beatles-Entdecker Allan Williams gestorben

Samstag, 31. Dezember 2016, 16:23 Uhr

Allan Williams, der erste Manager der ‚Beatles’ ist tot. Der ursprüngliche Besitzer des ‚Liverpool’s Jacaranda Club’, indem die ‚Beatles’ ihre ersten Auftritte hatten, ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

As we head into 2016 having lost another great, our thoughts at this time are with Allan's wife Beryl and his children. #RIPAllanWilliams pic.twitter.com/JynyNGoxzc — The Jacaranda (@jacarandalpool) 31. Dezember 2016

In einer Nachricht auf dem Twitter-Account des Clubs steht geschrieben: „Heute ist unser Gründer und der Mann, der die ‚Beatles’ entdeckte, verstorben. Allan Williams, wir werden dich vermissen“. Und ein weiterer Post des Clubs auf der offiziellen Facebook-Seite schrieb: „Heute ist einer der traurigsten Tage in unserer Geschichte. Der ursprüngliche Besitzer des Jacarandas und der Entdecke der ‚Beatles’, Allan Williams, ist bedauerlicherweise im Alter von 86 Jahren verstorben. All unsere Gedanken und Wünsche gehen an seine Familie und seine Frau Beryl. Sei Vermöchtnis hat dafür gesorgt, dass wir in den letzten 60 Jahren im Herzen von Liverpools Musik-Szene waren und die Erinnerung an ihn wird durch jede Band gehen, die auf unserer berühmten Bühne spielt. Allan, wir werden dich vermissen“.

Allan hatte mit den ursprünglichen Mitgliedern der ‚Beatles’, Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Pete Best und Stuart Sutcliffe, von 1960 bis 1961 zusammengearbeitet. In einem Interview sagte Williams 2010: „Ich bin einfach nur glücklich, dass ich in den Sechzigern dort war, als alles begann. Ich war immer sehr stolz auf die ‚Beatles’ und glücklich, ein kleiner Zahn an dem Rad der berühmtesten Gruppe der Welt zu sein. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, aber wir wussten nicht, dass wir Geschichte schreiben würden. Es war solch eine tolle Zeit, aber wir bereuen nichts. Es waren einfach aufregende Tage, aber niemand ahnte, dass die ‚Beatles’ so viel erreichen würden. (Bang)