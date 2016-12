Das hier sind die echten Hits des Jahres 2016!

Samstag, 31. Dezember 2016, 16:46 Uhr

Das Jahr 2016 ist am Ende, aber die Ohrwürmer des Jahres jagen uns noch immer durch die Gehörgänge. Diese 10 Songs fielen in diesem Jahr besonders auf. klatsch-tratsch.de-Autor und DJ Dennis hat das Jahr noch einmal musikalisch Revue passieren lassen.

Shootingstar Imany. Foto: Universal Music

Drake – One Dance feat. Kyla & Wizkid

Drakes “One Dance” war 2016 definitiv eine der musikalischen Überraschungen: Wer hätte gedacht, dass der kanadische Rapper mit einem Song daherkommen würde, der sich zum einen aus Kylas UK-House Song „Do You Mind“ aus dem Jahre 2008 und Samples des afrikanischen Sängers Wizkid zusammensetzt. Das Ergebnis landete in mehr als 15 Ländern auf dem ersten Platz der Charts und mutierte sogar hier zu einem der meistgespieltesten Songs des Jahres!

Justin Bieber – Sorry

2016 war für Justin Bieber ein sehr erfolgreiches Jahr. Auch wenn seine Hits wie „Sorry“ und „What do you mean“ bereits Ende 2015 auf den Markt kamen, entfalteten sie sich erst so richtig in diesem Jahr. In den Clubs kann man seither erwachsene Männer beim gefühlvollen Mitsingen von „Sorry“ beobachten. Das wäre noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Justin konnte sich also als ernstzunehmender Sänger durchsetzen. Bieber-Hass-Witze sind mittlerweile genauso oll wie Euro-Teuro-Sprüche. 2016 wurde er dann offiziell mit einer Zusammenarbeit mit Major Lazor geadelt und konnte mit dem dazugehörigen Song „Cold Water“ gemeinsam mit Mø weltweit in den Charts abräumen. Willkommen in der Welt der Cool Kids.

Lil Kleine & Ronnie Flex – Stoff & Schnaps

Apropos coole Kids: Die coolsten nennen sich Lil Kleine und Ronnie Flex und kommen aus Holland. In ihrer Heimat konnten sie im letzten Jahr mit ihrem provanten „Drank & Drugs“ so richtig durchstarten und eine Diskussion zum Thema Drogen in den Medien lostreten.

2016 kam dann die ins Deutsche übersetzte Version der gute Laune-Nummer plus krassem Akzent und dem dazugehörigem – etwas verstörenden – Video. Diesen Song nahmen Joko und Klaas dann zum Anlass um als Lil‘ Klaas & Joko Flex ihre eigene Druffi-Streber-Parodie „Stift & Block“ rauszuhauen.

Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell – Ohne mein Team

Bleiben wir mal bei deutscher Musik: Bonez MC & RAF Camora und ihr Kumpel Maxwell steuerten mit „Ohne mein Team“ den Herbstsoundtrack aus der Deutschrap-Ecke bei.

Mit ihrem Mix aus HipHop und Afrobeat präsentieren die Jungs etwas Neues im Deutschrap-Biz.

Pet Shop Boys – Inner Sanctum

Mit “Super” veröffentlichten die Neil Tennant und Chris Lowe pünktlich zum dreißigjährigen Jubiläums des ersten Albums ein weiteres. Die Vorab-Nummer daraus namens „Inner Sanctum“ ließ die Kritiker entzückt aufhorchen und mit Superlativen wie „Dufte, Knorke, Schnieke, Geil“ oder auch „Feinifein“ herumballern. Dabei lässt sich nicht überhören, dass das Album zu großen Teilen in Berlin entstand und die Herren sich wohl auch vom Sound des legendären Berghain-Clubs inspirieren ließen.

Beyonce – Formation

Da war es plötzlich: „Lemonade“ – das neue Beyonce-Album. „Formation“, die erste Single daraus polarisierte von Sekunde eins an. Nach ihrem Auftritt beim diesjährigen Super Bowl zeigten sich einige konservativen Medien über den Black-Empowerment-Song geschockt. Denn mit dem Text schaffte Beyonce eine Hymne auf den Kampf der Afroamerikaner.

Noch nie davor hatte Beyonce so deutlich Farbe bekannt.

Imany – Don‘t Be Shy

Manchmal muss ein Song nur von der richtigen Person gefunden und geremixt werden, um so richtig durch die Decke zu gehen. So auch im Fall von Imany (unser Foto oben: Die französische Sängerin und Beautyqueen fristete bis zu diesem Frühling eher ein Da-sein im musikalischen Underground.

Das russische (!) Produzenten-Duo Filatov & Karas wurde aber auf sie aufmerksam und remixte „Don’t be shy“ und voila: Nummer eins in mehreren europäischen Ländern.

Kungs – This Girl

Dieses Remix-Phänomen ließ sich in diesem Jahr auch wunderbar an Kungs Version von „This Girl“ beobachten. Denn ursprünglich handelt es sich hierbei um einen Song des australischen Funk-Trios Cookin’ on 3 Burners und der Sängerin Kylie Auldist aus dem Jahr 2009. Über das Internet fand der französische DJ Kungs den Song, schraubte an ihm herum und machte einen riesen Hit daraus.

Martin Solveig feat. Tkay Maidza – Do It Right

Alles, was Martin Solveig anfasst scheint zu Gold oder mindestens zu einem derben Hit zu werden. So auch seine Zusammenarbeit mit der australischen Sängerin Tkay Maidza. „Do it right“ besticht durch einen treibenden Beat und hypnotische Steel Drums.

Das ist Ergebnis daraus ist ein tanzbarer gute Laune Song mit Wiedererkennungswert geworden.