Jennifer Lopez wieder zurück zu Casper Smart?

Samstag, 31. Dezember 2016, 11:00 Uhr

Jennifer Lopez hat derzeit bekanntlich recht viel „Spaß“ mit Rapper Drake, könnte aber wieder mit ihrem Ex-Freund Casper Smart zusammen kommen.

Foto: Winston Burris/WENN.com

Die 47-jährige Sängerin steckt Berichten zufolge aktuell in einer „Liebesbeziehung“ zu dem 30-jährigen Rapper, soll aber, wenn man den Gerüchten glaubt, daran denken, ihre Liebe mit dem Tänzer Casper Smart wieder aufleben zu lassen.

So erzählte ein Nahestehender ‚E! News’: „Sie hat ihren Spaß. Aber ich denke, dass sie und Casper wieder zusammen kommen werden. Er ist ein toller Typ und das weiß sie. Sie brauchen gerade einfach eine Pause“. Die Neuigkeiten kommen nun, nachdem die ‚Shades of Blue’-Schauspielerin mit dem ‚One Dance’-Rapper bei einer ‚Prom Party’ in Las Vegas am Donnerstagabend (29. Deuember) küssend erwischt wurde.

Das Paar, dass seine Romanze bisher noch nicht offiziell bestätigt hat, versteckten ihre Liebe nicht, als sie den ‚Winter Wonderland Prom’ in Las Vegas besuchten. In einer Reihe kurzer Videos, die in den sozialen Netzwerken hochgeladen wurde, sieht man Jennifer beim intimen Tanzen mit Drake, während ein weiteres Video sie beim Küssen zeigt. Im späteren Verlauf des Abends wurden die beiden zur Ballkönigin und –könig gekrönt (wir berichteten).

Erst vor kurzem hatten Quellen gesagt, dass Lopez sehr verliebt in den ‚Hotline Bling’-Musiker sei: „Jennifer freut sich total auf das nächste Jahr. Sie hängt immer noch mit Drake ab und er hat sie Zuhause besucht. Sie kann nur Gutes über ihn sagen. Sie arbeiten gemeinsam an neuer Musik, aber genießen das Beisammensein definitiv auch auf einem anderen Level. Jen liebt die Aufmerksamkeit und wirkt ziemlich glücklich. Drake ist sehr charmant und behandelt sie sehr respektvoll. Sie wirkt sehr verliebt“. Nun, das Ganze dürfte sich sehr schnell als PR-Stunt erweisen.