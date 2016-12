John Legend: Die Welt braucht Kanye West

Samstag, 31. Dezember 2016, 9:02 Uhr

Vor wenigen Wochen hatte John Legend enttäuscht auf das Treffen seines Freundes mit Donald Trump reagiert. Nun spricht er in den höchsten Tönen über den Rapper.

Der ‚All of Me‘-Interpret hofft derzeit, dass sein Kumpel, der vor wenigen Wochen wegen Erschöpfung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, auf dem Weg der Besserung ist. So sagte er in einem Interview: „Das ist ein sehr schwieriges Leben und ein hartes Business. Ich will mich nicht als Psychologen aufspielen, deshalb will ich auch nicht analysieren, was mit ihm passiert ist. Ich möchte einfach, dass er das macht, was er braucht, um sich besser zu fühlen. Denn die Musik braucht ihn. Die Welt braucht ihn. Ich bin der Meinung, dass er solch ein wichtiges Talent ist“. Und der 38-jähriger Sänger, der die acht Monate alte Luna mit seiner Frau Chrissy Teigen großzieht, erklärte ebenfalls, dass es schwer sei, Karriere und Familienleben in der Balance zu halten.

So sagte er gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Wir brauchen ihn in voller Stärke. Wie bringt man alles in Balance? Schauspielerei, Produktion, Musik und das Vatersein? Du fängst damit an, zu überlegen, was für dich am wichtigsten ist. Meine Familie ist das Wichtigste und danach kommt die Musik. Meine Musik-Karriere ist der Grund, weshalb ich die Kraft habe, alles andere zu tun. Es steckt sehr viel Energie darin, berühmt zu sein. Es ist offensichtlich, dass ich meine Berühmtheit nutze, um meine Projekte zu verkaufen und im Fernsehen zu produzieren. Und wissen Sie was? Ich nutze es auch, um Reservierungen in Restaurants zu bekommen. Aber du versuchst eben auch, es dafür zu nutzen, um etwas zur Welt beizutragen“. Die netten Worte gegenüber Kanye kommen nun, nachdem Legend zugegeben hatte, dass er von seinem Freund „enttäuscht“ sei, nachdem er von dessen Treffen mit dem künftigen Präsidenten Donald Trump erfahren hatte.