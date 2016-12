Kylie Minogue: Bescheidener Wunsch für 2017

Samstag, 31. Dezember 2016, 9:57 Uhr

Kylie Minogue wünscht sich ein ruhiges neues Jahr. Die ‚Spinning Around’-Sängerin, die sich im Februar nach fünfmonatigem Treffen mit ihrem Freund Joshua Sasse verlobt hatte, wünscht sich nach dem stressigen Jahr ein ruhigeres 2017, das nicht ganz so erlebnisreich wird.

So sagte sie im Gespräch mit dem ‚Hello! Magazine’: „Ich hatte eine Menge toller Momente in 2016 und es war wirklich ein bisschen verrückt. Ich hoffe, dass es sich in 2017 ein wenig beruhigt“. Trotzdem wolle die 48-jährige Schönheit im kommenden Jahr einen Haufen Dinge in ihrem professionellen Leben erreichen, wie sie erklärt: „Ich würde so gerne ein neues Pop-Album schreiben und auf Tour gehen. Zudem denke ich darüber nach, wegen der Nachfrage, meine Unterwäsche-Linie zurückzubringen“.

Zwar verbrachten Kylie und Joshua ihr Weihnachtsfest gemeinsam mit Freunden in Europa, trotzdem schwelge die ‚I Should Be So Lucky’-Interpretin immer noch in Erinnerungen an die Feierlichkeiten in ihrer Kindheit in ihrer Heimat Australien: „Ich hatte so lange kein australisches Weihnachtsfest mehr. Meine schönsten Erinnerungen stammen aus der Zeit, als ich neun Jahre alt war und es sich so anfühlte, als seien die Sommer endlos. Wir lebten in den äußeren Vororten und hatten einen oberirdischen Pool im Garten. Wir hatten 40 Grad, aber kochten trotzdem einen gerösteten Truthahn.