Tamme Hanken: Witwe kracht mit Transporter gegen Baum

Samstag, 31. Dezember 2016, 11:24 Uhr

Carmen Hanken (56), die Witwe des beliebten TV-Stars, „Knochenbrechers“ und Tierheilpraktikers Tamme Hanken († 56), ist heute Morgen mit einem Pferdetransporter gegen einen Baum gekracht.

Foto: Feuerwehr Landkreis Leer

„Die Pferdetrainerin wurde in dem Transporter eingeklemmt und verletzt, war aber zum Glück bei Eintreffen der Feuerwehr ansprechbar“, berichtete die ‚Bild‘-Zeitung. Laut Nachrichtenagentur NonstopNews gehe es ihr inzwischen „soweit gut“.

Carmen Hanken, die allein auf einem Hof in Filsum, Ostfriesland, lebt, war in einer Linkskurve auf einer Landstraße im Landkreis Leer von der Fahrbahn abgekommen. Der Pferdetransporter war am Ortsausgang von Jemgum frontal mit einem Baum kollidiert, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr des Landkreis Leer.

Foto: WENN

Ersthelfer seien sofort zur Stelle gewsen und kümmerten sich um die eingeklemmte, aber ansprechbare Fahrerin, alarmierten schließlich die Rettungskräfte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren dann wenige Minuten später vor Ort. Die Einsatzkräfte mussten allerdings mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät die Fahrertür öffnen.

Der sogenannte „XXL-Ostfriese“ Tamme Hanken war im Oktober im Alter von nur 56 Jahren plötzlich verstorben.

Am Heiligabend postete die Witwe bei Facebook: „Wo ist die Zeit geblieben? Heute ist Tamme nunmehr schon 75 Tage nicht mehr bei mir/bei uns…und doch….er ist weiterhin da. Er hat überall positiv seinen Stempel hinterlassen und das ist auch gut so. Das hilft mir genauso in der Trauerbewältigung wie eure pos. Kommentare, die vielen Nachrichten, die mich nach wie vor täglich erreichen. Wie viele schöne Gedichte habt ihr geschrieben – Vielen Dank dafür.“