Alessandra Meyer-Wölden genießt Zwillings-Schwangerschaft

Sonntag, 01. Januar 2017, 10:01 Uhr

Alessandra Meyer-Wölden, die Ex von Comedian Oliver Pocher, platzt vor Glück und kann ihre zweite Zwillingsschwangerschaft genießen. Auch wenn sie über die Neuigkeit von Zwillingen erst geschockt war…

Auf Instagram lässt sie ihre Fans an ihrer Vorfreude teilhaben. Sie veröffentlichte ein Bild, dass ihren Oberkörper und ihr Gesicht zeigt. Die Designerin berührt mit ihrer rechten Hand ihre deutliche Babykugel, die linke Hand steckt in der Tasche ihres Kleides und ihren Knopf hat sie in den Nacken gelegt, während sie scheinbar schallend lacht. Unter das Bild setzt sie zehn rote Herzen und schreibt in Großbuchstaben: „Glücklich“. Die 33-Jährige scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen zu können. Auch am Neujahrstag präsentierte sie sich bestgelaunt mit Babybauch, schrieb dazu ein „Happy New Year“.

Ein von Alessandra Meyer-Wölden (@ameyerw) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 4:34 Uhr

Über die Neuigkeit, dass sie wieder mit Zwillingen schwanger ist, war sie erst geschockt. Gegenüber der ‚IN‘ hatte die Ex von Comedian Oliver Pocher verraten: „Ein weiteres Kind war tatsächlich geplant. Dass es jetzt zwei werden, war wirklich eine freudige Überraschung, aber im ersten Moment auch ein echter Schock.“ Mit Pocher hat sie bereits die Zwillinge Emanuel und Elian und die sechsjährige Nayla. Die Kleinen haben sich bereits mit Mehrfach-Zuwachs abgefunden, wie sie weiter erzählt: „Meine Kids sind mittlerweile der Überzeugung, dass Babys wohl nur im Doppelpack kommen.“ (Bang)