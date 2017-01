Familie Beckham: Neujahr auf den Malediven

Sonntag, 01. Januar 2017, 15:13 Uhr

Anstatt es sich bei meterhohem Schnee vor dem Kamin gemütlich zu machen, feierten Victoria und David Beckham mit den Kindern dieses Jahr Silvester lieber am Strand auf den Malediven. David teilte ein Foto der ganzen Familie am Neujahrsabend mit seinen 31 Millionen Fans auf Instagram.

Foto: Instagram

Der Schnappschuss zeigt Victoria und David gemeinsam mit ihren drei Söhnen Romeo, Brooklyn und Cruz. Töchterchen Harper darf auf dem Bild vor einem großen, beleuchteten Weihnachtsbaum natürlich auch nicht fehlen. Victoria wählte für den feierlichen Anlass ein schickes Maxi-Kleid in strahlendem Rot, während David auf ein schlichtes Ensemble mit weißem Hemd und beigefarbener Hose setzte. Die kleine Harper wurde mit ihrem gelben Dress zum Hingucker und Brooklyn punktete mit einem stylishen Hemd mit tropischem Muster.

Mehr zu Victoria Beckham: Ein Orden von der Queen

Ein von David Beckham (@davidbeckham) gepostetes Video am 1. Jan 2017 um 0:11 Uhr

Mittelpunkt der Party war allerdings Sohn Cruz (11), der die Gäste auf der Bühne begeisterte und seinen Song „If Everyday Was Christmas“ performte. „So haben wir 2017 begonnen…“, betitelte der stolze Papa David sein Video, welches einen Teil des Auftritts zeigt. Was für ein gelungener Start in das neue Jahr! (HA)