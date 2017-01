Ariana Grande spielt in "Final Fantasy" mit

Montag, 02. Januar 2017, 13:37 Uhr

Ariana Grande ist im neuen Spiel ‚Final Fantasy: Brave Exvius‘ vertreten. Die ‚Dangerous Woman‘-Interpretin wird in der Neuauflage des Spiels in einem schwarzen Latex-Hasenkostüm zu sehen sein.

In dem Rollenspiel wird Grande singen und Mitspieler verzaubern. Auf Instagram veröffentliche die nur 1,53m kleine Sängerin ein Foto, das höchstwahrscheinlich ein Treffen bezüglich der Neuveröffentlichung zeigt. Darunter schrieb sie: „Die schöne Kleine in einem Raum voller Anzugträger, ich bin SO aufgeregt, euch endlich zu sagen, dass ich in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS mitspielen werde! Schaut euch meinen Charakter in dem Spiel an, es ist das süßeste, das ich je in meinem Leben gesehen habe und ich bin so aufgeregt und liebe es! Ich kriege mich gar nicht mehr ein.“

Das Rollenspiel ist gratis für ‚Android-‚ und ‚Apple‘-Nutzer. Die Charaktere ‚Cloud‘, ‚Squall‘ und ‚Noctis‘ aus dem Vorgänger ‚Final Fantasy XV‘ werden auch zu sehen sein. Erst kürzlich machte Grande von sich Reden, als sie ihrer Bestürzung über die Präsidentenwahl in den USA auf Twitter Luft machte. Nachdem der Gewinner feststand, schrieb sie: „Ich weine. Das ist so furchteinflößend.“