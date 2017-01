Britney Spears feierte mit Sam Asghari

Montag, 02. Januar 2017, 13:52 Uhr

Neues von Britney Spears: Ist die Beziehung jetzt offiziell? Die 35-jährige Sängerin hatte in den letzten Jahren oft ganz schönes Beziehungschaos. Nun soll sie in Sam Asghari, der in ihrem Musikvideo für ‚Slumber Party‘ mitspielte, den Richtigen gefunden haben.

Ein von Britney Spears (@britneyspears) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 11:17 Uhr

Dass die beiden wirklich ein Paar sind, schien Spears mit einem Neujahrsposting zu bestätigen: Sie postete ein Foto, dass sie an ihren neuen Freund gekuschelt zeigt. Die Unterschrift lautete schlicht „Frohes neues Jahr.“ Die Gerüchteküche um das Paar heizte sich an, nachdem die beiden im November bei einem gemeinsamen Date gesichtet wurden. Zuvor hatte Spears außerdem klargestellt, dass sie eine einfache Beziehung ohne Drama suche.

Damals sagte sie: „Viele Männer spielen Spielchen. Immer diese Spielchen, das Zurückrufen, die SMS, das ist einfach zu viel, es ist albern. Eigentlich suche ich gerade keinen Mann, ich bin sehr glücklich mit mir selbst. Ich suche nichts, ich bin zufrieden, so wie ich bin. Ich will einfach jemanden nettes, ein netter Kerl ist schon etwas ziemlich Besonderes in dieser Welt.“