Ed Sheeran: Kommt neuer Song diese Woche?

Montag, 02. Januar 2017, 13:29 Uhr

Ed Sheeran macht seine Fans zum Jahresbeginn glücklich. Nachdem der 25-jährige Sänger ein ganzes Jahr lang pausierte, kündigte er nun in einem Video an, am 06. Januar neue Musik zu veröffentlichen.

In dem kurzen Clip hält der rothaarige Musiker ein Stück Papier hoch, auf dem „Neue Musik kommt am Freitag raus!“ steht. Im Jahr 2017 scheint Sheeran so einiges vorzuhaben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er sehr wahrscheinlich den Traum eines jeden Musikers wahr machen und die Hauptbühne beim ‚Glastonbury‘-Festival 2017 rocken wird. Auch bei den Grammys wird ein Auftritt erwartet.

Ein Insider verriet der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Es wird ein großer Moment für das Festival, ihn da oben sein Comeback vor einer riesigen Menschenmengen machen zu lassen. Ed hat immer gesagt, dass er Ambitionen hat, ‚Glastonbury‘ zu headlinen. Es wird hart werden, seine drei ausverkauften Shows im Wembley-Stadion letztes Jahr zu toppen, aber größer wird es nicht.“