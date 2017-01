GZSZ-Star Janina Uhse im Liebesglück

Montag, 02. Januar 2017, 8:49 Uhr

Janina Uhse ist frisch verliebt. Pünktlich zum Jahresbeginn überrascht die GZSZ-Darstellerin mit einer süßen Nachricht: „Ja, ich habe eine neuen Freund“, gesteht sie. Laut ‚Bild‘-Zeitung soll ihr Neuer in München in der Medien- und Lifestylebranche arbeiten.

Kennengelernt hat sich das Paar auf dem Festival ‚Rock am Ring‘ in Mending im Juni. Nur eine Sache trübt das Liebesglück: Da die Schauspielerin für ihre RTL-Serie in Berlin drehen muss, führen die beiden derzeit eine Fernbeziehung. Im Dezember letzten Jahres hatte sich die 27-Jährige von ihrem Freund Ramin getrennt, mit dem sie stolze sechs Jahre lang zusammen gewesen war. Nun läuft es in Sachen Liebe zum Glück wieder rund bei der hübschen Brünetten.

Auch beruflich ist sie derzeit äußerst erfolgreich: Ihr Food-Blog zählt bereits über 500.000 Follower und begeistert die Leser mit jedem Post. Auf Youtube ist sie mit ihrem Kanal nicht weniger erfolgreich: Mehr als eine Million Abonnenten haben den Account des Stars mit “Gefällt mir“ markiert. Außerdem ist Janina die Markenbotschafterin für die bekannte Kosmetikmarke ‚Lancôme‘. Damit ist sie nicht nur das erste deutsche Werbegesicht des Labels überhaupt, sondern auch Kollegin von Schauspielikonen wie Julia Roberts, Penelope Cruz und Kate Winslet, die ebenfalls alle für die Luxusmarke werben.