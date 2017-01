Klubbb3 gehen mit neuem Album auf große Tour

Montag, 02. Januar 2017, 16:47 Uhr

Was 2016 von den drei Freunden Florian Silbereisen (Deutschland), Jan Smit (Niederlande) und Christoff (Belgien) gestartet wurde, hat sich zu einem der erfolgreichsten Schlager-Acts des Jahres entwickelt. Klubbb3 haben die Szene aufgemischt!

Fotos: Universal Music/BMC-Picture/Dominik_Beckmann

Das Debüt-Album „Vorsicht unzensiert!“ eroberte gleich zu Beginn des Jahres 2016 auf Anhieb die internationalen Album-Charts – in fünf Ländern gleichzeitig. Dabei hielt sich die internationale Schlagerband acht Wochen in den Deutschen Top 10 – länger als jeder andere neue Schlager-Act 2016! Mittlerweile wurde der Tonträger in Deutschland, Belgien und Österreich mit Gold veredelt.

Ihr neues Album „Jetzt geht’s richtig los!“ (kommt am 6. Januar raus!) schließt konzeptionell nahtlos an das erste an. Mitsingen und Mitfeiern ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! Flippers-Hit-Komponist Uwe Busse und der derzeit wahrscheinlich erfolgreichste Schlager-Texter Tobias Reitz liefern dafür wieder kompromisslose Schlager.

Klubbb3 haben mit ihrer Idee vom puren Schlager ohne Kompromisse die neue „Lust auf Schlager“ beim Publikum geweckt. KLUBBB3 lassen den Schlager in seiner reinsten Form wieder auferstehen: Hier darf die Sonne im Meer versinken und sich Herz noch unzensiert und mit Spaß auf Schmerz reimen.

Klubbb3 sind ihrem gradlinigen Schlager-Stil treu geblieben, haben in ihren neuen Liedern aber noch eins draufgesetzt. Im Frühjahr 2017 geht es für Klubbb3 mit dem neuen Album im Gepäck in der von Florian Silbereisen präsentierten Live-Sow ‚Das große schlagerfest‘ zum ersten Mal auf große Tournee.

Foto: Universal Misic

Tourtermine:

08.03.2017 Hof/Saale, Freiheitshalle

09.03.2017 Leipzig, Arena

10.03.2017 Hannover, Swiss Life Hall

11.03.2017 Riesa, SACHSENarena

12.03.2017 Hamburg, Barclaycard Arena

13.03.2017 Münster, Messe und Congress Centrum Halle Münsterland

14.03.2017 Schwerin, Sport- und Kongresshalle

15.03.2017 Rostock, Stadthalle

17.03.2017 Trier, Arena Trier

18.03.2017 Köln, LANXESS Arena

19.03.2017 Halle/Westfalen, GERRY WEBER STADION

05.04.2017 Braunschweig, Volkswagen Halle

06.04.2017 Regensburg, Donau Arena

08.04.2017 Wien, Wiener Stadthalle

Foto: Universal Misic

09.04.2017 Passau, Dreiländerhalle

11.04.2017 Nürnberg, Frankenhalle

12.04.2017 Kempten, bigBOX Allgäu

13.04.2017 Saarbrücken, Saarlandhalle

14.04.2017 Antwerpen, Lotto Arena Antwerps

19.04.2017 Chemnitz, Chemnitz Arena

20.04.2017 Berlin, Mercedes-Benz Arena

21.04.2017 Magdeburg, GETEC Arena

22.04.2017 Frankfurt am Main, Festhalle Frankfurt

23.04.2017 Erfurt, Messe

24.04.2017 Kiel, Sparkassen-Arena Kiel

01.05.2017 Ingolstadt, Saturn Arena

02.05.2017 Freiburg, Rothaus-Arena

03.05.2017 Neu-Ulm, Ratiopharm Arena

05.05.2017 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

06.05.2017 Oberhausen, König-Pilsener-ARENA