Pietro Lombardi ist mit neuem Song wieder da

Montag, 02. Januar 2017, 14:22 Uhr

Ex-‚DSDS’-Gewinner Pietro Lombardi (24) meldet sich mit neuem Song ‚Mein Herz’ pünktlich zum neuem Jahr musikalisch zurück. Der Noch-Gatte von Sarah Lombardi (24) postete gestern einen Facebook-Clip, in dem er zuerst kurz die unerfreulichen Geschehnisse des letzten Jahres ansprach.

Dann kündete er – wie schon in früheren Videobotschaften – an, dass er sich für 2017 viel vorgenommen hätte. Vor allem in musikalischer Hinsicht, denn: „Ihr wisst alle, ich liebe die Musik“, so der 24-Jährige Strahlemann. Deshalb gebe es jetzt auch pünktlich zum Jahresanfang ein neues Werk von ihm mit dem Titel ‚Mein Herz’. In dem Song hätte er „all meine Gefühle – auch für mein Kind – reingepackt [und] wie es mir geht“, so der Sänger. Die Botschaft des Tracks wäre dabei: „Keiner von euch ist alleine. Egal was ist, es ist immer jemand da, der an euch glaubt. […] Einer ist immer da, der für euch da ist, der für euch kämpft und der sein Herz für euch aufgeben würde, weil ihr ihm so wichtig seid.“

Ab dem 6. Januar sei der neue Song offiziell erhältlich, wobei alle Einnahmen daraus an herzkranke und krebskranke Kinder gespendet werden sollen.

Sein erstes musikalisches Projekt des neuen Jahres wäre ihm zudem „einfach ein Herzensding und sehr sehr wichtig gewesen“, so Pietro Lombardi weiter. Am Ende des Clips kann jeder Fan dann auch schon ein wenig in den Song hineinhören.

Zuletzt versprach der einstige ‚DSDS’-Gewinner seinen Anhängern, dass da noch so einiges von ihm kommt er sich weiterhin auch über ihre Unterstützung freuen würde. Seine Fans dürfen also gespannt der zahlreichen Dinge harren, die da offensichtlich anstehen. Und für diese Projekte möchte Pietro Lombardi anscheinend auch körperlich so richtig gut aussehen. Der Sänger postete nämlich heute (2. Januar) auf Facebook auch noch seinen guten Vorsatz, „in 10 Wochen […] keine Plauze mehr [zu haben], sondern ein krasses Sixpack!“…(CS)