Rob Kardashian und Blac Chyna schon wieder am Feiern

Montag, 02. Januar 2017, 15:00 Uhr

Das Ich-Darsteller-On-/Off-Paar Rob Kardashian (29) und Blac Chyna (28) ist ganz offensichtlich wieder zusammen. Ein Instagram-Video vom Silvesterabend zeigt die Zwei beim gemeinsamen Hineinfeiern ins neue Jahr.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Darauf ist die Ex von US-Rapper Tyga (27) zudem mit ihrem Verlobungsring am Finger zu sehen. Und bei dieser Reunion blieb es offenbar auch nicht. Die beiden begangen den gestrigen Neujahrstag 2017 dann auch mit einer zweistündigen Wanderung durch die Canyons rund um Los Angeles. Das beweisen eine Reihe von Snapchat-Clips des Wieder-Paares von ihrer sportlichen Betätigung. Rob Kardashian ist auch als das „etwas pummelige schwarze Schaf“ des Clans bekannt. Für 2017 scheint er aber ganz offensichtlich den guten Vorsatz ins Auge gefasst zu haben, sich mehr um seine Gesundheit zu kümmern. Vermutlich ist da die Einlieferung in ein Krankenhaus aufgrund einer langjährigen Diabetes-Erkrankung am letzten Mittwoch (28. Dezember 2016) nicht ganz unschuldig daran.

Ein von ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) gepostetes Video am 31. Dez 2016 um 23:36 Uhr

Vor Silvester wurde der frisch gebackene Vater seiner ein Monate alten Tochter Dream zwar wieder entlassen, scheint nun aber sein Leben umkrempeln zu wollen. Momentan deutet also alles offenbar wieder auf „Friede, Freude, Eierkuchen“ zwischen dem US-Reality-TV-Paar hin, das sich kurz vor Weihnachten erst ganz dramatisch getrennt hatte. Es bleibt abzuwarten, wie lange sich die Harmonie halten kann…(CS)