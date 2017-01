Lauren Conrad wird zum ersten Mal Mutter

Dienstag, 03. Januar 2017, 17:00 Uhr

Ex-‚The Hills’-Star Lauren Conrad (30) hat das neue Jahr gleich mit einer frohen Botschaft begonnen: Die Reality-TV-Darstellerin, Bestseller-Autorin und Modedesignerin wird zum ersten Mal Mutter!

Foto: Michael Boardman/WENN.com

Das verriet sie ihren Fans am Neujahrestag auf Instagram mit einem Ultraschallbild ihres Nachwuchses. Dazu kommentierte sie total glücklich: „Gutes neues Jahr! Ich habe ein Gefühl, dass 2017 das beste Jahr bisher werden wird…“ Für die Dame und ihren Gatten, Musiker und Anwalt William Tell ist es . Das Paar hat im September 2014 geheiratet. Und möglicherweise könnte in naher Zukunft noch weiterer Nachwuchs ins Haus stehen. Lauren Conrad verriet nämlich bei einer Fragestunde letztes Jahr auf ihrer Webseite, dass sie sich „vielleicht zwei [Kinder]“ wünsche.

Auf diese Weise wären sie „nicht in der Unterzahl“, witzelte sie weiter. Zudem sprach sie auch über ihre schon zweijährige Ehe und schwärmte: „Das Beste daran, verheiratet zu sein ist zu wissen, dass ich einen Partner im Leben habe, mit dem ich so viele wundervolle Dinge zusammen tun kann.“

Sie fände es lustig, von den Sachen zu träumen, die das Paar „in 20 Jahren von heute an“ machen werde. Das Schwierigste daran wäre, Kompromisse einzugehen. Man möchte dem anderen gegenüber immer rücksichtsvoll sein, weil es „nicht mehr nur um einen selbst“ gehe. Die Modedesignerin lernte ihren jetzigen Mann übrigens schon kennen, als sie erst 16 Jahre alt war. Da saß sie bei einem seiner Konzerte auf der Bühne: „Zehn Jahre später wurde ein Blind Date zwischen uns arrangiert.“ Und die Krönung dieser romantischen Liebe scheint jetzt das erste gemeinsame Kind zu sein…(CS)