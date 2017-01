Lena Dunham war sehr einsam am "Girls"-Set

Dienstag, 03. Januar 2017, 21:53 Uhr

Lena Dunham litt am Set ihrer Serie ‚Girls‘ an starker Einsamkeit. Die 30-Jährige ist der kreative Kopf hinter der Erfolgsserie und wirkt sowohl als Produzentin, Drehbuchautorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin an der Show mit.

Doch genau diese Verantwortung brachte sie in eine schwere Bredouille: “Manchmal fühlte ich mich sehr einsam, weil ich ein Teil der Gruppe sein wollte. Aber gleichzeitig musste ich die Leute herumkommandieren. Wir haben all das als Team gemacht, [aber] wenn wir Kritik hatten, hat es sich so angefühlt, als würde ich alles machen müssen in dieser sch*** Sturmlawine. Obwohl ich von Liebe umgeben war, gab es Zeiten, in denen ich mich sehr alleine gefühlt habe.“

Die Schauspielerin gestand im Interview mit dem amerikanischen ‚Glamour‘-Magazin, dass dies eine sehr schwere Zeit für sie gewesen sei. Schon in so jungen Jahren so viel Verantwortung zu tragen, sei äußerst hart gewesen: “Da ich den Deal mit ‚HBO‘ schon mit 23 Jahren gemacht habe, hatte ich das Gefühl, etwas beweisen zu müssen.“

Deshalb habe sie sich selbst unnötigen Druck gemacht: “Ich dachte, dass ich die Person sein müsste, die die Emails am schnellsten beantwortet, am spätesten aufbleibt und am härtesten arbeitet. So sehr ich meinen Job geliebt habe: Ich habe mich selbst gewissermaßen auf eine Weise verletzt.“ Heute ist die Darstellerin schlauer und weiß: “Es wird nichts, wenn du nicht auf dich selbst aufpasst.“ Ihr nächstes Projekt will Dunham daher auch ganz anders angehen und viel früher auf die Warnsignale ihres Körpers hören.