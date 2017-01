Mark Hamill plaudert über seine Freundin Carrie Fisher

Dienstag, 03. Januar 2017, 10:59 Uhr

Mark Hamill und Carrie Fisher standen sich sehr nahe. Der 65-jährige Schauspieler spricht über die enge Beziehung, die er zu seiner ‚Star Wars‘-Kollegin hatte. Fisher verstarb völlig unerwartet am 27. Dezember.

Mark Hamill und Carrie Fisher im Juli 2017 in London. Foto: Getty Images/Lucas Film/Disney

Hamill verriet: „Sie liebte es, Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Sie war ein wenig wie eine Tante. Ich machte verrückte Sachen, um sie am Set zu amüsieren. Es war immer eine Ehre, sie zum Lachen zu bringen. Während ‚Imperium‘ waren wir aufgrund der Story aufgeteilt. Es waren schwierige Dreharbeiten und die Stimmung am Set war sehr angespannt. Ich war mit den Puppen und den Roboter im Sumpfland, aber Carrie und Harrison durften wenigstens mit Menschen arbeiten.“

Und wie Hamill weiter erzählt, kam der Spaß am Set trotz schwieriger Drehsituation auch nicht zu kurz: „Einmal sagte sie beim Mittagessen ‚Du solltest meinen Overall anprobieren‘. Ich sagte ‚Dieser Einteiler, der weiße Overall? Wie groß bist du? 1,58? Da passe ich niemals rein!‘ Sie sagte ‚Versuch’s einfach‘. Ich zog also den Prinzessin Leia-Overall an und er war so eng, dass ich wie ein Las Vegas-Showgirl aussah. Und als wäre das noch nicht lächerlich genug, zog sie mir auch noch so eine falsche Glatze mit Clownshaaren, Nase und Brille über und ging mit mir am Set spazieren.“

In seiner Gastkolumne beim ‚Hollywood Reporter‘ beschrieb Hamill außerdem sein Verhältnis zu Fisher, die für ihn wie ein Familienmitglied war: „Wir arbeiteten im Laufe der Jahre das gesamte Spektrum ab, wir liebten uns, wir hassten uns. ‚Ich rede nicht mit dir, du bist so eine voreingenommene, gewaltige Göre!‘ Wir machten alles durch. Es ist, als wären wir eine Familie gewesen.“

Die beiden Stars hatten letztes Jahr im Rahmen der Promo-Tour für ‚Rogue One: A Star Wars Story‘ (siehe Foto) wieder öfter Zeit miteinander verbracht.