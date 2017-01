"The Man in the High Castle": Dritte Staffel kommt

Dienstag, 03. Januar 2017, 19:50 Uhr

Am 13. Januar startet Amazon die zweite Staffel seiner preisgekrönten Serie ‚The Man in the High Castle‘ in der deutschen Synchronfassung. Schon jetzt können Prime-Mitglieder die neuen Folgen in der englischen Originalfassung bei Amazon Prime Video sehen.

Und die Fortsetzung ist gesichert: Heute gab Amazon bekannt, dass das Amazon Original in die dritte Runde geht. Der erste Teil der neuen Staffel feiert voraussichtlich Ende 2017 Premiere, der zweite Teil erscheint Anfang 2018. Eric Overmyer (Treme, Bosch, The Affair) fungiert bei der neuen Staffel als Showrunner und Executive Producer.

Die Hauptrollen in The Man in the High Castle übernehmen Alexa Davalos (Mob City), Rupert Evans (Amerikanisches Idyll), Luke Kleintank (Pretty Little Liars), DJ Qualls (Z Nation), Joel De La Fuente (Hemlock Grove), Brennan Brown (Focus), Bella Heathcote (The Neon Demon), Callum Keith Rennie (Longmire), Cary-Hiroyuki Tagawa (Revenge) und Rufus Sewell (Victoria). Entwickelt wurde das Amazon Original von Frank Spotnitz (Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI), mit Ridley Scott (Der Marsianer), David W. Zucker (Good Wife), Richard Heus (Ugly Betty), Isa Dick Hackett (Der Plan), und Daniel Percival (Banished), die als Executive Producer der dritten Staffel fungieren.

„Die Erforschung von Charakteren an einem dunklen Punkt der Menschheitsgeschichte hat bereits unglaubliche Geschichten für zwei Staffeln geboten und ist noch immer aktuell“, sagt Joe Lewis, Head of Comedy und Drama der Amazon Studios. „Eric und sein Team leisten unglaubliche Arbeit das Seelenleben derer zu schreiben, die darum kämpfen, in einer schlechten Welt Gutes zu tun. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Kunden 2017 die dritte Staffel zur Verfügung stellen zu können.“

Die Drama-Serie ‚The Man in the High Castle‘ basiert auf dem Roman Das Orakel vom Berge von Philip K. Dick, dessen alternative Weltgeschichte 1962 mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde. Sie geht der Frage nach, was passiert wäre, wenn die Alliierten den Zweiten Weltkrieg verloren hätten. Während Deutschland in der Welt von The Man in the High Castle Großteile der Ostküste und Japan die Westküste kontrolliert, sind die Rocky Mountains zu einer „neutralen Zone“ geworden – und zum Ground Zero für den Widerstand.

Er wird von einer mysteriösen Figur geleitet, bekannt als „der Mann im hohen Schloss“. Während manche Bürger gegen die Angst, die Unterdrückung und die Ungleichheiten ankämpfen, haben andere ihr Leben akzeptiert – so eingeschränkt und unerfüllt es auch sein mag. Nachdem eine Reihe geheimnisvoller Filme auftauchen, die eine alternative Welt zeigen, beginnen einige die herrschenden Umstände zu hinterfragen.