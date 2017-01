Waren George Michael und Fadi Fawaz schon getrennt?

Dienstag, 03. Januar 2017, 10:48 Uhr

Waren George Michael und Fadi Fawaz überhaupt noch ein Paar? Der ‚Careless Whisper‘-Interpret, der kürzlich tragischerweise in seinem Anwesen in England verstarb, und sein 43-jähriger Freund sollen sich bereits 2015 getrennt haben.

Trotz Beziehungsende soll der ehemalige ‚Wham!‘-Sänger sich jedoch in vielen Dingen auf Fawaz verlassen haben. Ein Bekannter Michaels verriet der Zeitung ‚The Sun‘ über die Beziehung: „George hat sich in vielen Dingen auf Fadi verlassen. Aber sie waren seit 18 Monaten getrennt.“ Fawaz, der die Beziehung mit dem Popstar 2009 einging, nachdem der sich von seinem Partner Kenny Goss getrennt hatte, gab preis, dass er Michael am Weihnachtsabend – in der Nacht, in der der Musiker in seinem Schlaf starb – gar nicht zu Gesicht bekam. Stattdessen sei er selbst in seinem Auto eingeschlafen. Er erklärte: „Ich schlief in meinem Auto ein und sah ihn an dem Abend gar nicht.“

Und obwohl Fawaz sich auch in den sozialen Netzwerken von seinem Freund verabschiedete, löschte er seinen Twitteraccount, nachdem Unbekannte diesen gehackt und Tweets veröffentlicht hatten, die andeuteten, dass der ‚Last Christmas‘-Interpret sich das Leben genommen hatte.