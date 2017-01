Best Dresses of the Day (430): Ruth Negga und Co.

Mittwoch, 04. Januar 2017, 19:20 Uhr

Anlässlich der Preisverleihung des Filmfestivals in Palm Springs am vergangenen Montag präsentierten sich die Stars und Sternchen zum ersten Mal im neuen Jahr auf dem roten Teppich.

Ruth Negga in Valentino

Schauspielerin Ruth Negga (34) erschien in einer kunstvollen Kreation aus dem Hause Valentino. Das edle Dress überzeugte mit semi-transparentem Stoff und farbenfrohen Stickereien in sanften Pastell- und Grüntönen. Die filigrane Verzierung wurde in Verbindung mit schimmernden Steinchen zum Hingucker. Außerdem punktete der Look mitgewagtem Dekolleté und langem Rock.

Nicole Kidman in Dior

Auch Schauspielerin Nicole Kidman ließ sich das exklusive Event nicht entgehen und setzte auf eine Robe von Dior. Vom Schnitt her ähnelten sich die beiden Kleider, allerdings überzeugte Nicoles Look in zartem Rosé. Auch ihr Kleid bestach mit extravaganten Verzierungen und Perlen. Das feminine und dezente Outfit sorgte für einen glamourösen Auftritt. Dazu wählte die 49-Jährige silbernen Schmuck und trug ihr Haar zu kleinen Wellen frisiert.

Wir sind von den Outfits der beiden Damen begeistert und küren sie somit zu den schönsten Looks des Tages! (HA)