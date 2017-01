Sandro Brehorst: Ein "alter" Bekannter kehrt zurück

Mittwoch, 04. Januar 2017, 19:03 Uhr

Sandro Brehorst, 17-jähriger Schüler aus Werne, präsentiert heute Abend zum Auftakt der neuen, 13. Staffel von DSDS „You Raise Me Up“ von Westlife.

Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Hardcore-Fans von Castingshows dürften den jungen Mann vielleicht kennen. 2010 war er bei „Supertalent“ dabei, für den Durchbruch reichte es nicht, er solle doch in einem Jahr nochmal wiederkommen riet ihm die Jury um Dieter Bohlen und Sylvie Meis. In der Castingshow „My Name is“ imitierte er Freddie Mercury, und in der Talenteshow „The Winner is…“ 2012 schaffte er es in der Kategorie „Kinder“ ins Finale. Danach veröffentlichte er einige Singles. Nun also ‚Deutschland sucht den Superstar‘!

Sandro Brehorst (17) hat zur moralischen Unterstützung seine Mutter Tanja mit zum Casting gebracht: „Ich hoffe, ich weine nicht“, bangt diese schon vor dem Auftritt des Sohnemanns. Nach seinem Schulabschluss würde sich Sandro beruflich gerne in Richtung Musik oder Schauspiel orientieren, „aber da braucht man auch viel Glück für“, weiß der 17-Jährige.

Dieter Bohlen stimmt ihm zu: „Früher dachte ich, es kommt nur auf das Können an, aber es stimmt schon: Man braucht auch Glück. Hierherzukommen ist sicherlich ein richtiger Step, wenn man etwas erreichen will. Ich kann es nur jedem raten. Wenn man nur zu Hause sitzt, bekommt man kein Feedback. Versuch macht klug!“

Für seinen Auftritt hat sich Sandro den gefühlvollen Song „You Raise Me Up“ von Westlife ausgesucht und begleitet sich dabei selbst am Klavier. Bei Mama Tanja im Backstage-Bereich sorgt er damit für die ersten Tränen – wird Sandro auch die Jury mit seiner Darbietung überzeugen können?





Alle Infos zu ‚Deutschland sucht den Superstar‘ im Special bei RTL.de