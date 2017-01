Sophie Turner macht es mit Joe Jonas offiziell

Mittwoch, 04. Januar 2017, 14:20 Uhr

Sophie Turner hat erstmals ein Foto ihres Freundes Joe Jonas auf Instagram hochgeladen. Die 20-Jährige und der DNCE-Sänger sind seit ein paar Monaten in einer Beziehung, gaben sich in der Öffentlichkeit jedoch stets bedeckt bezüglich ihres Liebesstatus.

Foto: Instagram

Nun teilte die rothaarige Schönheit ein Bild ihres Liebsten auf ihrem Account, das ihn beim Rauchen auf einem Boot zeigt. Im Hintergrund ist ein tiefblauer Himmel zu erkennen und der Künstler blickt gedankenverloren in den Horizont, während hinter ihm die Wellen schäumen. Dazu schrieb der ‚Game of Thrones‘-Star: “Miami Benommenheit“. Klar, dass die Fans bei diesem Foto ausflippten. Bereits mehr als 116.000 User haben das Bild mit “Gefällt mir“ markiert. “Ich liebe dich, Sophie! Ich freue mich so für dich und Joe!“, lautete etwa ein Kommentar. “Du und dein Freund seid so süß zusammen“, schwärmte ein anderer Fan. Das findet wohl auch der ‚Cake By The Ocean‘-Hitmacher. Obwohl der 27-Jährige bereits Stars wie Ashley Greene und Gigi Hadid gedatet hat, scheint seine aktuelle Flamme sein Herz auf eine ganz neue Art und Weise erobert zu haben.

Ein Insider verriet ‚Page Six‘: „[Joe ist] verknallt, [weil Sophie] ihr eigenes Geld hat. Er liebt sie, weil sie ihn nicht die ganze Zeit für sie zahlen lässt, was so selten vorkommt bei Mädchen, die er trifft. Sie besteht darauf, selbst ihre Flüge zu zahlen, wenn er sie bittet, ihn zu besuchen und anbietet, dafür zu bezahlen.“

Doch natürlich gibt es auch noch einen anderen Grund, warum der Musiker seine Angebetete vergöttert: „Außerdem denkt er, dass sie total klug und sexy ist.“ (Bang)