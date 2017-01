"Unter uns" heute: Utes Baby mit Downsyndrom

Mittwoch, 04. Januar 2017, 12:29 Uhr

Absolutes Neuland in der Geschichte täglicher Serien betritt heute in Folge 5516 „Unter uns“. Bei einer Routine-Untersuchung in der 22. Schwangerschaftswoche bekommt Ute Fink (Isabell Hertel) die Schockdiagnose, dass ihr Kind vermutlich behindert zur Welt kommen wird.

Utes (Isabell Hertel) Angst um ihr ungeborenes Kind bricht sich in Tills (Ben Ruedinger) Armen Bahn. Foto: RTL / Stefan Behrens

Das Ungeborene soll das Downsyndrom (Trisomie 21) haben und könnte unter Umständen sein Leben lang ein Pflegefall bleiben. Ute ist fassungslos. Auch steht eine Abtreibung im Raum, die mit medizinischer Indikation bei einer Behinderung noch bis zur 24. Schwangerschaftswoche möglich ist. Wird Ute sich für oder gegen das Baby entscheiden? Und was wird Till (Ben Ruedinger), der Vater des Babys, dazu sagen? Auf jeden Fall wird das Thema „Trisomie 21“ in den nächsten Monaten wohl DAS Thema in der Serie „Unter uns“ werden.

Isabell Hertel sagte dazu im RTL-Interview: „Ute ist natürlich erstmal geschockt und erschüttert über diese Diagnose … Aber sie spürt das Leben in sich und entscheidet sich relativ schnell, das Kind so anzunehmen und zu lieben, wie es ist!“

Und wie würde Hertel im realen Leben in dieser Situation entscheiden? „Oh Mann, das ist echt eine schwierige Frage!!! Ich bin zu alt, um generell über das Thema Abtreibung nachzudenken, aber ich würde ein Baby immer bekommen und mein Bestes geben! Und ich denke, auch in einem solchen Fall!“

Ute (Isabell Hertel, l.) und Till (Ben Ruedinger) erfahren von Dr. Herbst (Silke Natho), dass ihr ungeborenes Kind von Trisomie 21 betroffen ist. Foto: RTL / Stefan Behrens

Und wie geht es nach der Geburt in der Serie weiter? „Die Geburt haben wir noch nicht gedreht“, so die 43-Jährige. „Wir sind jetzt in der Winterpause und drehen erst wieder Mitte Februar. Die Bücher werden gerade geschrieben und ich bin gespannt, welche Herausforderungen mich da erwarten! Das Baby wird auf dem Bildschirm im April auf die Welt kommen und ich freue mich auf die Szenen, die unsere Autoren mir für die Fortsetzung dieser Geschichte schreiben werden.“

Heute abend nach der Sendung wird 18.00 Uhr auch „Explosiv“ über das Thema „Downsyndrom“ berichten.