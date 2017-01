Zayn Malik: Cousine ist großer Fan von Diss-Song

Mittwoch, 04. Januar 2017, 19:38 Uhr

Die liebe Familie wieder einmal! Anfang dieser Woche outete sich Sasha Malik, ihres Zeichens die jüngere Cousine von Popstar Zayn Malik (23), auf Twitter als großer Fan des Little-Mix-Songs ‚Shout Out To My Ex’.

Foto: Will Alexander/RV/WENN.com

Das rief bei manchen Fans des einstigen One-Direction-Stars dann doch gewisse Fragen auf. Man erinnere sich: Bis heute halten sich hartnäckig Spekulationen, dass sich Perrie Edwards (23), Little-Mix-Sängerin und Ex-Verlobte des Herren, sich darin unter anderem über dessen – nun ja – sexuelle Leistungen lustig macht. Am Montag (2. Januar) verteidigte Sasha Malik dann auch ihre Liebe zu dem Song mit: „Der Gedanke, dass der Song über Zayn ist, taucht in meinem Kopf nicht auf, während ich ihn anhöre. Für mich ist es nur ein Lied.“ Und sie ergänzte: „Dennoch werde ich keine Person dafür hassen, mit einem meiner Verwandten eine Vergangenheit zu haben. Beide haben mittlerweile mit ihrem Leben weitergemacht. Das sollte die Welt auch tun.“

Weiter entschuldigte sie sich bei allen, die sich durch ihren Tweet möglicherweise verletzt fühlten. Sie habe Verständnis dafür, dass er leicht misszuverstehen war. Ob sich Zayn Malik oder dessen neue Freundin, Model Gigi Hadid (21) dadurch tatsächlich beleidigt fühlten, ist nicht bekannt. Übrigens soll Little-Mix-Sängerin Perrie Edwards mittlerweile in Arsenal-Fußballstar Alex Oxlade-Chamberlain (23) einen neuen Herzensmann gefunden haben. (CS)