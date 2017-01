Best Dresses of the Day (431): Sylvester Stallones Töchter

Donnerstag, 05. Januar 2017, 18:23 Uhr

Am kommenden Sonntag ist es endlich soweit und die begehrten Golden Globe Awards werden bereits zum 74. Mal in Beverly Hills verliehen. Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung ist Talkshow-Moderator und Entertainer Jimmy Fallon, der am Mittwoch bereits den roten Teppich vor dem berühmten Beverly Hilton Hotel ausgerollt hat.

Foto: Magnus Sundholm

Er posierte gemeinsam mit drei schick gekleideten Damen für die Fotografen. Sistine, Sophia und Scarlet Stallone waren die drei Schönheiten an der Seite des 42-Jährigen. Die drei Töchter von Filmikone Sylvester Stallone (aus der Ehe mit Model Jennifer Flavin) werden auch am Wochenende als „Miss Golden Globes 2017“ bei der Gala zu sehen sein.

Sistine (18) und Scarlet (14) präsentierten sich in eleganten, weißen Kleidern auf dem roten Teppich. Besonderer Hingucker war der edle, klassische Schnitt von Sistines Kleid, der an einen zweireihigen Blazer erinnerte. Ein sexy V-Ausschnitt und aufgesetzte Taschen verliehen dem Mini-Dress das gewisse „Etwas“.

Foto: Magnus Sundholm

Ihre Schwester Scarlet – die Jüngste im Bunde – setzte auf eine klassische, kurze Kreation in A-Form, mit raffinierten Details am Dekolleté und einem Rock, der knapp über den Knien endetet. Dazu kombinierte die hübsche Amerikanerin, die sich 2014 erstmals in einer Minirolle in dem Film „Reach Me“ ausprobierte, beigefarbene Sandaletten und wählte ein dezentes Make Up.

Foto: Magnus Sundholm

Während ihre Schwestern in Weiß strahlten, entschied sich die 20-jährige Sophia (sie studiert derzeit Kommunikatin) hingegen für einen Look ganz in Blau. Ihr bodenlanges Kleid punktete mit einem raffinierten Schnitt und einem gewagten Schlitz im Rock. Die trendy Kreation betonte außerdem Sophias Taille und sorgte für einen femininen Auftritt.

Wir sind jedenfalls von dem Stil der drei Schwestern begeistert und freuen uns auf ihr Styling bei der großen Gala am Wochenende! (HA)