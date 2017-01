H.P. Baxxter schminkt sich selbst

Donnerstag, 05. Januar 2017, 9:10 Uhr

H.P. Baxxter legt in der Maske selbst Hand an. Der ‚DSDS‘-Juror ist wohl etwas eitel und lässt in der Maske nicht jeden ran. Damit sein Look konstant gut ist, schwingt der ‚Scooter‘-Frontmann selbst die Puderquaste und zupft sein Markenzeichen, die platinblonde Frise, allein zurecht.

DSDS-Jurymitglied H.P. Baxxter bei der Arbeit. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

„Ich hatte oft schon die Erfahrung in der Maske, dass man hinterher irgendwie entstellt aussah“, verriet Baxxter im Interview mit ‚VIP.de‘. Ob sich der ‚Hyper Hyper‘-Interpret auch für seine neue Freundin schick macht? Seit kurzem ist Baxxter nämlich mit der 26-jährigen Lysann zusammen. Über den Altersunterschied sagte der Musiker der ‚Bild‘-Zeitung: „Als Rock ’n‘ Roller wird nur der Körper älter, nicht der Kopf.“

H.P. Baxxter kann in den Castings eine _Goldene CD_ vergeben. Mit dieser befördert die Jury besonders gute Sänger oder Sängerinnen aus den Castings direkt in den Recall nach Dubai. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Außerdem scheint die junge Frau auch charakterlich gut zu dem Star zu passen. „Lysann ist unaufgeregt, cool“, schwärmt er über seine neue Liebe, „und wir lieben beide Musik. Erst dachte ich: Die ist so jung, die kann die Musik, die ich mag, gar nicht kennen.“ Aber offenbar kenne sie sich erstaunlich gut damit aus.