Ryan Reynolds über den riesigen Erfolgsdruck

Donnerstag, 05. Januar 2017, 11:27 Uhr

Der kanadische Hollywood-Star Ryan Reynolds (40) hat vor dem Kinostart der Marvel-Comic-Verfilmung „Deadpool“ im vergangenen Jahr enormen Erfolgsdruck verspürt. „Die Erwartungen haben mich bei lebendigem Leibe aufgefressen“, sagte der Schauspieler dem US-Magazin „Variety“.

Seine Ehefrau, Schauspielerin Blake Lively (29), habe ihn in der Zeit unterstützt. „Blake hat mir da durchgeholfen. Ich bin froh, sie um mich zu haben, einfach nur damit ich normal bleibe.“ Der Superhelden-Film, der im kommenden Jahr fortgesetzt werden soll, ist für einen Golden Globe nominiert – untypisch für eine Comic-Adaption. „Das ist wirklich der Beweis dafür, dass in Hollywood alles passieren kann“, sagte Reynolds über den Erfolg. Der 40-Jährige selbst geht bei der Preisverleihung am Sonntag als bester Schauspieler ins Rennen. Die Golden Globes gelten als Barometer für den wichtigsten Filmpreis der Welt, die Oscar-Verleihung.

In „Deadpool“ spielt Reynolds den krebskranken Ex-Soldaten Wade Wilson, der nach einem riskanten Experiment zwar geheilt, aber auch entstellt ist und mit neuen Kräften zum Superhelden wider Willen wird. (dpa)