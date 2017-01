Dschungelcamp Steckbrief (1): "Honey" Alexander Keen

Freitag, 06. Januar 2017, 18:32 Uhr

Der TV-Dschungel ist wieder fest in Promi-Hand: Ab 13. Januar beginnt für neue, fröhliche Selbstdarsteller das größte Abenteuer ihres Lebens. Mit neuen Stars, neuen Prüfungen, vielen Überraschungen und ganz viel Urwald-Spaß startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die 11. Runde.

Foto: RTL / Ruprecht Stempell

Wie immer stellen wir bis zum Start alle Contestanten ausführlich vor. „Honey“ Alexander Keen freut sich auf seinen Einzug und sagte zu einem möglichen Pritschenlager-Flirt: „Das Flirten liegt mir im Blut. Meine Freunde sagen oft zu mir: ‚Du hast gerade total krass mit der geflirtet‘. Ich selbst nehme das gar nicht so wahr. Ich nehme einfach sehr gerne Augenkontakt zu Frauen auf. Von daher: flirten, na klar.“

Geboren wurde „Honey“ Alexander Keen am 19.11.1982 in Rüsselsheim am Main.

Nach seiner Schulzeit hat ihn 2001 das Fernweh gepackt und er ist alleine und ohne irgendjemand zu kennen nach Sydney in Australien geflogen. Er verbrachte insgesamt 6 Monate und 7 Tage in Australien. Hauptsächlich war er in Sydney, besuchte aber auch Städte wie Brisbane, Surfers Paradise und Cairns. Diese Zeit hat er genutzt, um Land und Leute kennen zu lernen. Das Hauptziel war für ihn aber, sein Englisch zu verbessern.

Nach Australien absolvierte er seinen Zivildienst und begann sein Studium 2003 auf Englisch in International Business and Management Studies in den Niederlanden. Nach zwei Jahren bekam er ein Stipendium, um sein Studium in Newcastle upon Tyne fortzusetzen. Zwischenzeitlich absolvierte er ein sechsmonatiges Praktikum in Madrid. 2007 schloss er sein Studium mit Auszeichnung „First Class Honours“ ab. In Deutschland spricht man von einer 1,0. Alexander spricht fließend Englisch und Niederländisch, sein Spanisch ist auch ganz gut. Ab 2008 bis Ende 2009 hat Alexander in Amsterdam gearbeitet. Insgesamt hat er fast sieben Jahre im Ausland verbracht und ist für diese Zeit sehr dankbar.

In der Zwischenzeit, 2008, wurde Alexanders Sohn geboren. Seine Ex-Frau und er waren insgesamt 4 Jahre verheiratet und haben sich einvernehmlich und in Freundschaft geschieden. Ab 2010 lebte Alexander in Tübingen, Stuttgart, Rüsselsheim und mittlerweile seit Mitte 2016 in Frankfurt am Main, wo er sich sehr wohl fühlt, nicht zuletzt wegen seiner vielen Freunde, die er dort hat.

Ein von ALEXANDER „HONEY“ KEEN (@alexander__keen) gepostetes Foto am 28. Dez 2016 um 7:50 Uhr

Neben seinem Job als Investment Accountant in Amsterdam, Tübingen und Stuttgart hat Alexander ebenfalls hauptberuflich als Fotomodel gearbeitet. Gemodelt hat schon während seines Studiums nebenbei u.a. in Kapstadt, England, Niederlande, Österreich, Schweiz und natürlich in Deutschland. In der letzten Staffel von Germanys Next Topmodel polarisierte Alexander als Ex-Freund von Gewinnerin Kim Hnizdo und hat sich als „Honey“ einen Namen gemacht. Niemals zuvor wurde über einen eigentlich so unbedeutenden Neben-Protagonisten so viel und lange in allen Medien berichtet.



Nach GNTM hat „Honey“ noch sechs Monate als Business Developer im Online Marketing in Frankfurt am Main gearbeitet. Hat jedoch im Oktober seine Festanstellung aufgegeben, weil er vermehrt Model- und TV-Projekte angenommen hat. Die Medienpräsenz bei Germany’s Next Topmodel hat „Honey“ gezeigt, dass ihm das Show-Business besonders viel Spaß macht und dort auch seine Interessen liegen. Mittel- und langfristig interessiert er sich für die Bereiche Moderation, Modeln und Schauspiel.

