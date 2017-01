George Michael: Fadi Fawaz wurde verhört

Freitag, 06. Januar 2017, 9:50 Uhr

George Michaels Freund Fadi Fawaz wurde von der Polizei zu dessen Tod befragt. Am Weihnachtstag (25. Dezember) wurde der 53-jährige Sänger tot in seinem Haus im britischen Goring-on-Thames gefunden.

Und obwohl sein Tod als ungeklärt, aber nicht verdächtig gilt, wollen die Ermittler seine letzten Stunden zurück verfolgen. Deshalb soll sein Partner Fadi nun am Mittwoch (4. Januar) in einem Haus im Norden Londons befragt worden sein. Zwar soll er nichts Falsches getan haben, zähle aber zu einer Reihe von Zeugen, die befragt werden sollen. So sagte ein Polizeibeamter der ‚Thames Valley Police’ dem ‚Daily Mirror’: „Sie werden mit vielen Menschen sprechen, was absoluter Standart ist, um dem Gerichtsmediziner ein Dokument mit den Umständen, die zu seinem Tod geführt haben könnten, vorlegen können. Es geht einfach darum, dass der Mediziner die wichtigen Fakten bekommt“.

Der 40-jährige Fotograf, der Gerüchten zufolge mit dem ‚Different Corner’-Interpret seit anderthalb Jahren zerstritten gewesen sein soll, stellte vergangene Woche klar, dass er am Weihnachtsabend in seinem Auto eingeschlafen war, als George starb: „Ich habe ihn an dem Abend nicht gesehen. Die Polizei weiß alles und das ist das Wichtigste“.