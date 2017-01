Hailee Steinfeld: Das hier ist ihr neuer Freund

Freitag, 06. Januar 2017, 17:20 Uhr

‚True Grit’-Star Hailee Steinfeld (20) hat in Fußballer Cameron Smoller (20) einen neuen Herzensmann gefunden. Das junge Paar zeigte sich gestern (5. Januar) erstmals öffentlich bei einem Event des ‚W’-Magazins im ‚Chateau Marmont’ in Los Angeles.

Foto: Instagram

Letzte Woche posteten die Schauspielerin sowie ihr neuer Freund bereits zahlreiche Instagram-Bilder sowie ein Video, das sie total verliebt beim gemeinsamen Urlaub auf den Bahamas zeigte. Erst gestern outeten sich die beiden aber auch ganz offiziell als Paar. Wer übrigens mit dem Namen Cameron Smoller nicht wirklich etwas anfangen kann: Dessen älterer Bruder Anthony ‚Cully’ Smoller soll ein langjähriger Freund von Model Gigi Hadid (21) sein.

Foto: Michael Boardman/WENN.com

Das frisch verliebte Paar wird sich vermutlich auch am 8. Januar bei den 74.‚Golden Globe Awards’ zusammen auf dem roten Teppich zeigen. Da hat Hailee Steinfeld nämlich Chancen auf einen Preis. Sie ist für ihre Performance im Film ‚The Edge of Seventeen’ in der Kategorie ‚Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy’ nominiert. Da muss sie sich jedoch so starker Konkurrenz wie der von Emma Stone (28) und Meryl Streep (67) stellen. (CS)